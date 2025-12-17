Il 18 dicembre al Fela evento presentazione per Damze, nuovo marchio di moda urban nato tra Genova e Amsterdam

COMUNICATO STAMPA – DAMZE STUDIO: IL BRAND URBAN CHE UNISCE GENOVA E AMSTERDAM

Genova. Nasce tra i canali di Amsterdam e i vicoli di Genova, da tre amici genovesi di lunga data – Giacomo Ricca, Marco Monteverdi e Marco Nicolini – Damze, una linea di abbigliamento dedicata ai giovani e che unisce passione per la moda, lo streetwear e la cultura urban.

“Due dei fondatori oggi vivono ad Amsterdam (Dam), ma il legame con Genova (Zena, Ze) non si è mai spezzato. Anzi, si è trasformato in ispirazione. Damze è il risultato di questa tensione creativa tra casa e altrove, tra il porto che li ha visti crescere e la città cosmopolita che li ha accolti – dicono dalla società, che presto si presenterà nel capoluogo ligure con un evento – ogni capo racconta una storia fatta di contaminazioni, esperienze condivise e identità che si fondono per creare uno stile autentico, contemporaneo e profondamente personale”.

Già protagonista di una collaborazione con il pugile genovese Marco Demontis, il brand continua a intrecciare moda e arte, dando voce a una nuova generazione che vuole portare il nome di Genova sempre di piu sulla mappa.

Per celebrare questo percorso, il 18 dicembre Damze presenterà la nuova collezione invernale nel locale Fela, nel centro storico di Genova, con un evento che si preannuncia come una serata unica all’insegna della moda, della musica e del networking creativo.

La nuova linea si ispira allo stile college e varsity, reinterpretato in chiave Damze — una fusione tra nostalgia e innovazione, tra eleganza urbana e spirito indipendente.

Dalle 18 fino a tarda notte, il Fela si trasformerà in un punto di incontro per giovani talenti, creativi e appassionati: ad aprire la serata sarà Mariam Juma, seguita dal rapper Leo Elle e dall’headliner Vago, uno degli esponenti piu recenti e caldi della scena genovese. A chiudere, il DJ set del producer e DJ Moli.

Durante la serata sono inoltre attesi artisti della scena genovese e ospiti a sorpresa, che renderanno l’evento ancora più speciale e imprevedibile — un vero e proprio ritrovo per chi ama la creatività in tutte le sue forme.