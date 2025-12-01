Dalla Regione oltre 3,5 milioni per il nuovo pronto soccorso e il Dea del San Martino

Genova. 3,5 milioni di euro al policlinico San Martino per la riqualificazione del pronto soccorso e la realizzazione del nuovo Dea, dipartimento di emergenza e accettazione. ​È quanto approvato in giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò.​ Per il San Martino le risorse sono già state stanziate all’interno del bilancio regionale 2025-2027, garantendo così la piena copertura finanziaria degli interventi previsti.

L’intervento conferma l’impegno della Regione nel percorso di potenziamento e modernizzazione delle infrastrutture sanitarie, con l’obiettivo di garantire servizi di emergenza sempre più efficaci, accessibili e orientati al paziente.

“L’investimento sul nuovo pronto soccorso e sul Dea del San Martino – sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – rappresenta un passo decisivo per rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza e offrire ai cittadini strutture all’avanguardia, più efficienti e capaci di rispondere in modo tempestivo ai bisogni di salute. Si tratta di un intervento strategico che migliorerà concretamente la qualità dell’assistenza e le condizioni di lavoro degli operatori sanitari”​.

Il nuovo Dea sorgerà in un edificio dedicato di circa 14.000 metri quadrati, distribuito su 5 livelli, e verrà realizzato tra il Monoblocco e l’attuale pronto soccorso, con cui sarà integrato per formare un’unica struttura moderna e pienamente funzionale.

Il progetto prevede nuove aree di accettazione e spazi ambulatoriali; sale di radiologia di ultima generazione; stanze di osservazione breve e stanze intensive per la gestione dei casi più complessi; un parcheggio multipiano adiacente con 128 posti auto, pensato per migliorare l’accessibilità per accompagnatori e utenti; una copertura a verde fruibile dal pubblico, concepita come spazio di qualità per pazienti, visitatori e personale.

“Ringrazio il presidente Bucci e l’assessore Nicolò – spiega il direttore generale del policlinico San Martino​, Marco Damonte Prioli – per l’attenzione posta nella realizzazione di un tassello fondamentale per il San Martino. Il nuovo pronto soccorso si inserisce nelle azioni poste in essere dal policlinico per garantire la qualità necessaria ad un servizio fondamentale quale quello dell’emergenza – urgenza. Si è infatti a oggi proceduto ad una rimodulazione degli attuali spazi interni per i pazienti ed esterni per gli accompagnatori. La nuova costruzione darà una risposta sia ai nostri cittadini in termini di accessibilità sia ai nostri operatori garantendo qualità nel luogo di lavoro”.