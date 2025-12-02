  • News24
Galliera

Dà in escandescenze sul taxi, poi aggredisce il personale sanitario: denunciato

Gli agenti di una volante sono intervenuti in piazza de Ferrari dove un uomo non voleva pagare e scendere dalla macchina. Portato in ospedale, si è scagliato contro un'infermiera

pronto soccorso

Genova. Ancora un episodio di violenza negli ospedali cittadini. La notte scorsa un cittadino del Gambia di 36 anni è stato denunciato dopo avere iniziato a urlare nel pronto soccorso del Galliera, minacciando un’infermiera e il resto del personale sanitario.

Gli agenti di una volante sono intervenuti nella notte in piazza de Ferrari dove il 36enne, a bordo di un taxi, non voleva pagare e scendere dalla macchina lamentando di non poter camminare.

A quel punto i poliziotti, dopo avergli fatto pagare la corsa del taxi, hanno chiamato un’ambulanza che lo ha accompagnato al pronto soccorso del Galliera. Circa un’ora dopo gli stessi agenti sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto del personale sanitario. 

