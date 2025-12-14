Crisi a Ceranesi: il sindaco Montaldo verso le dimissioni, terremoto politico in Valpolcevera

Ceranesi. Claudio Montaldo, politico di lungo corso con esperienze come vicesindaco di Genova e assessore regionale, ha deciso di rassegnare le dimissioni da sindaco di Ceranesi, a seguito di una crisi politica interna al suo gruppo di maggioranza.

Eletto nel giugno 2022 con la lista civica di centrosinistra “Una Storia in Comune”, Montaldo è stato costretto al passo indietro dopo che il gruppo consiliare si è ridotto da nove a cinque membri, perdendo l’appoggio di assessori e consiglieri. Gli assessori Carlo Rebora e Fulvio Tassistro (vicesindaco) si sono dimessi, seguiti da due consiglieri, con alcuni passati all’opposizione, determinando la sfiducia.

Montaldo ha espresso amarezza, definendo le motivazioni degli oppositori “aleatorie” e riconducibili a “frustrazioni” personali, ribadendo con orgoglio il lavoro svolto per il piccolo Comune.

L’obiettivo immediato di Montaldo è far approvare il bilancio nel consiglio comunale di martedì 16 dicembre, cercando l’appoggio dell’opposizione per garantire la stabilità finanziaria prima di ufficializzare le dimissioni. L’approvazione del bilancio eviterebbe l’amministrazione provvisoria e permetterebbe di far commissariare il Comune per pochi mesi, puntando alle prime elezioni utili nella primavera del 2026.

Il sindaco respinge le accuse di essere un “uomo solo al comando”, difendendo il suo approccio decisionista come necessario per affrontare i problemi del territorio. Montaldo ha confermato l’intenzione di dimettersi, ma la data è ancora incerta, e sta valutando la possibilità di ricandidarsi. L’assessore Antonella Cavanna, tra i fedelissimi, ha espresso rammarico e piena fiducia in Montaldo.