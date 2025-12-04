Maxi controlli della polizia a ponente, oltre 100 persone identificate

Genova. Dopo il centro storico, i “pattuglioni” della polizia si spostano nel ponente genovese, concentrandosi su Sampierdarena, Rivarolo e Pontedecimo.

Il servizio è stato coordinato dal commissariato Cornigliano, e hanno partecipato quattro unità del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, due unità cinofile antidroga con i cani Leone e Constantin e personale della Polizia Ferroviaria.

Particolare attenzione è stata dedicata alla zona della Fiumara, dove sono stati più volte segnalati episodi di violenza e furti. Durante l’attività il cane Leone ha fiutato, all’interno di un’aiuola, cinque involucri di hashish del peso complessivo di circa 60 grammi.

A Pontedecimo sono stati effettuati due controlli avventori presso altrettanti bar, mentre all’interno della stazione ferroviaria di Sampierdarena, personale Polfer ha controllato diverse persone. Nel complesso sono state identificate oltre 100 persone e verificati gli esposti presentati dai residenti.