Fumata bianca

Contratto nazionale dei servizi ambientali, raggiunta l’ipotesi di accordo: annullata manifestazione di oggi

Il valore economico complessivo del rinnovo contrattuale per i servizi ambientali è pari a 307 euro

pulizia strade amiu

Genova. Raggiunta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl dei servizi ambientali 2025/2027. Per questo la manifestazione prevista per oggi a Palazzo Tursi dai sindacati è annullata.

Il valore economico complessivo del rinnovo contrattuale è pari a 307 euro così ripartiti: 47 euro, valore contrattuale riforma parziale della classificazione; 250 euro, aumento del Tec (Trattamento Economico Complessivo); 217 euro, aumento Tem (Trattamento Economico Minimo) al 3A in cinque tranche: 15 euro, 1º luglio 2025; 86 euro, 1º gennaio 2026; 36 euro, 1º gennaio 2027; 40 euro, 1º agosto 2027; 40 euro, 1º dicembre 2027.

L’aumento della produttività contrattuale è di 18 euro (Erap); 15 euro, welfare contrattuale; 10 euro, valore contrattuale di 10 ore di Rol per gli assunti dal 1º gennaio 2017. Una Tantum di 100 euro a copertura del primo semestre 2025.

