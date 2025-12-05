Disabilità, i numeri dei contrassegni e dei posteggi in Liguria: le province con più frodi

Genova. Nella Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, la Regione Liguria ha diffuso i dati sulla diffusione nel territorio dei Contrassegni Unificati Disabili Europei, i cosiddetti Cude, e dei parcheggi riservati alle persone con disabilità, rilevando anche il tasso di frodi legate proprio ai contrassegni.

Il Cude consente di parcheggiare non solo in Italia ma in tutta l’Unione Europea, di accedere ai parcheggi riservati e, in alcuni casi, di usare le strisce blu senza pagare. Per ottenerlo, è necessario presentare una richiesta al proprio Comune di residenza allegando un verbale medico che attesti la disabilità.

Nella provincia di Savona il maggior numero di frodi

In Liguria sono 31.145 i Contrassegni Unificati Disabili Europei, corrispondenti al 2,11% della popolazione regionale. Nel periodo dal 2020 al 2024 ne sono stati ritirati 2.076 e sono state riscontrate 77 frodi.

Quella di Savona è la provincia con il maggior numero di frodi accertate, 35, pur restando su valori molto bassi rispetto all’insieme dei Cude circolanti. Seguono la provincia di Imperia con 31 casi e, a distanza, la provincia di Genova con 10 e La Spezia con un solo caso.

La diffusione dei Cude in Liguria

Osservando la distribuzione provinciale, emerge che quella di Genova è la provincia con il numero più alto di Cude, seguita nell’ordine da Savona, La Spezia e Imperia. Le percentuali sul totale della popolazione variano dall’1,85% di Genova al 2,54% di Savona, mentre La Spezia e Imperia si collocano rispettivamente al 2,46% e 2,22%. Anche i dati relativi ai contrassegni restituiti o ritirati mostrano notevoli differenze, con Genova che presenta i valori più elevati in termini assoluti.

Nelle principali città liguri si conferma la predominanza del capoluogo, Genova, che registra 9.918 Cude, pari all’1,76% dei residenti. Le altre città mostrano incidenze variabili: La Spezia e Savona superano il 3%, mentre Sanremo, Imperia e Chiavari si attestano tra il 2% e il 2,5%.

Posteggi riservati: la fotografia regionale

Sul fronte dei posteggi riservati alle persone con disabilità, a livello regionale sono presenti 7.676 posteggi generici, con una media di 5,19 spazi ogni 1.000 abitanti. Il rapporto tra Cude e posteggi è pari a 4,06, mentre i posteggi personalizzati ammontano a 1.353.

Anche qui l’analisi provinciale evidenzia differenze marcate. Quella di Savona presenta il numero di posteggi generici più alto in rapporto alla popolazione, con un valore superiore a 11 ogni 1.000 abitanti, mentre quella di Genova registra la media più bassa, poco sopra il 3%. La Spezia e Imperia si collocano in una fascia intermedia. Il rapporto tra Cude e posti disponibili, che indica il livello di pressione sulla disponibilità, è però più favorevole nella provincia di Genova (oltre 5 parcheggi riservati ogni posteggio generico).

Nelle città principali emergono forti disomogeneità. Genova dispone di 1.250 posteggi generici, ma il rapporto con il numero di Cude è molto elevato, quasi otto contrassegni per ogni spazio.