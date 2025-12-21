  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nei guai

Consuma cibo senza pagare, era già ricercato per rapina: 38enne arrestato e portato in carcere

Quando gli è stato chiesto di pagare ha minacciato il commesso, intanto aveva già un ordine di carcerazione a suo carico

polizia notte

Genova. Ha rubato cibo al supermercato, ma nel frattempo era anche ricercato per una serie di reati, così è finito in carcere a Marassi. Protagonista sabato sera un 38enne di nazionalità marocchina, senza dimora.

L’episodio è avvenuto in un supermercato di via Fiasella, dove l’uomo aveva consumato cibo e bevande all’interno e minacciato il commesso quando gli è stato chiesto di pagare quanto consumato. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia.

Gli agenti intervenuti, a seguito di accertamenti, hanno appurato che il 38enne, pluripregiudicato per rapina, lesioni personali e furto, aveva a suo carico un ordine di carcerazione a seguito di aggravamento della misura cautelare della presentazione alla polizia.

L’uomo è stato quindi arrestato, portato in carcere a Marassi e denunciato anche per rapina impropria.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.