Consultorio di Rapallo, Pastorino (Lista Orlando): “A rischio la continuità del servizio”

Genova. “Oggi ho scritto al direttore generale di Asl 4, Paolo Petralia, per chiedere chiarimenti urgenti sulla riorganizzazione del consultorio familiare di Rapallo che prevede il trasferimento e la distribuzione del servizio tra l’ospedale di San Pietro e l’hub di Sestri Levante”.

Così il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo della Lista Andrea Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa, che continua:

“Dalle segnalazioni ricevute direttamente dalle operatrici e dagli operatori emerge una situazione molto critica: il trasloco è previsto per il 18 dicembre ma il personale ne sarebbe venuto a conoscenza solo pochi giorni prima, senza comunicazioni formali e senza indicazioni chiare su tempi, spazi, modalità organizzative e continuità dei percorsi di cura. Una condizione che sta costringendo i professionisti a preparare il trasferimento tra un paziente e l’altro, con evidenti ricadute negative sia sull’utenza sia su chi lavora nel servizio”.

“Al di là del metodo, che considero già di per sé inaccettabile, c’è un problema di merito. Il consultorio familiare funziona se lavora come équipe multiprofessionale integrata. La presenza in un’unica sede non è un dettaglio logistico ma una condizione essenziale per garantire continuità assistenziale, condivisione delle informazioni e presa in carico efficace delle situazioni più complesse.

“Per questo ho chiesto al direttore generale di chiarire le motivazioni di questa scelta, come si intenda garantire la territorialità delle prestazioni e la continuità delle cure per le persone già in carico e in che modo verranno finalmente coinvolti gli operatori in un processo che incide direttamente sulla qualità del servizio e sulle condizioni di lavoro”, conclude Pastorino.