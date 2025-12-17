Il Conservatorio inaugura l’Anno accademico venerdì 19 alle 21: concerti e nuovi corsi

Genova. Il conservatorio Paganini dà il via al nuovo Anno accademico 2025/2026 con una cerimonia inaugurale venerdì 19 dicembre 2025 alle 21 nel salone di Villa Sauli Bombrini, la sede, in via Albaro 38, alla presenza del presidente Fabrizio Callai e del direttore Luigi Giachino.

Sul palco si alterneranno l’Ensemble Vox Antiqua diretto da Marco Bettuzzi, l’Orchestra d’Archi Giovanile condotta da Riccardo Sasso e l’Ensemble Voci in Scena coordinato da Stefano Fantini, con un repertorio strumentale e vocale di rara raffinatezza.

Il direttore Giachino annuncerà le linee programmatiche del nuovo Anno Accademico, illustrando le novità salienti: dai progetti del dipartimento di Musica Elettronica, Nuove Tecnologie e Nuovi Linguaggi alla realizzazione di nuovi bienni formativi. A seguire, presenterà i Diplomati dell’anno accademico 2024/2025 e darà l’inizio ufficiale con il tradizionale suono del Gong, alla presenza delle principali autorità cittadine.

Le principali novità riguardano: una versione ampliata della Camera Ambisonica, struttura all’avanguardia per emissioni sonore sferiche e audio immersivo. La nuova configurazione potrà ospitare oltre 50 persone, aprendo nuove frontiere per l’ascolto e la sperimentazione sonora. La presentazione ufficiale è prevista, presumibilmente, in occasione del Festival della Scienza 2026, evento al quale il Conservatorio partecipa da diversi anni.

Nuovi bienni formativi in avvio

Saranno avviati due innovativi bienni, con partenza nell’Anno Accademico 2026/2027:

Teorie e Tecniche in Musicoterapia, in collaborazione con l’Università di Genova, per un approccio interdisciplinare al benessere attraverso la musica.

Cantautorato, che celebrerà le straordinarie tradizioni genovesi del genere, con la docenza di grandi protagonisti del cantautorato ligure.

Programma primaverile

La tradizionale stagione di concerti di studenti e docenti nella sede di Villa Sauli Bombrini ad Albaro.

Le attese Masterclass con docenti esterni di rilievo, tra cui Davide Livermore.

Il 29 maggio 2026, il consueto concerto di fine anno dell’Orchestra Sinfonica, diretta da Aurelio Canonici, al Teatro Carlo Felice.

Il 21 giugno 2026, in occasione della Festa Europea della Musica, la Notte Bianca del Paganini: una maratona musicale aperta al pubblico, che animerà Genova dal pomeriggio fino a notte inoltrata, celebrando la vitalità della musica genovese.