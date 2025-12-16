Confronto pubblico sul Referendum sulla Giustizia

Genova. Oggi, martedì 16 dicembre, Sinistra Italiana Genova – AVS promuove un incontro pubblico di approfondimento e confronto sulla referendum costituzionale sulla giustizia, e sulle sue conseguenze per la magistratura, i cittadini e l’equilibrio democratico del Paese, dal titolo “Riforma della Giustizia oppure Riforma della Magistratura?”. L’appuntamento è dalle 18.00 alle 20.00 presso l’Aula Consiliare del Municipio VII Ponente, in piazza Sebastiano Gaggero 2 a Voltri.

L’incontro nasce dall’esigenza di offrire strumenti di comprensione su un testo di legge complesso, che sarà oggetto di referendum, analizzandone contenuti, criticità, scelte politiche e gli scenari che si aprirebbero in caso di vittoria del Sì. Il confronto partirà dal testo della riforma, con l’obiettivo di illustrarlo in modo chiaro e accessibile, lasciando poi spazio alle diverse valutazioni. A moderare il dibattito sarà Antonio Persiani, segretario del circolo Sinistra Italiana Ponente. Per la formazione interverranno Vittorio Ranieri Miniati, ex procuratore aggiunto della Procura di Genova, e Lorena Lucattini, direttore della Procura di Genova e componente della Segreteria di Sinistra Italiana Genova. “Organizziamo questo incontro per riportare il referendum sul terreno che gli è proprio: quello dell’informazione e della consapevolezza – spiega Lorena Lucattini -. La riforma della giustizia viene spesso raccontata con slogan semplificatori, mentre in realtà incide profondamente sull’assetto costituzionale e sull’autonomia della magistratura. Il nostro obiettivo è far conoscere ai cittadini cosa prevede davvero il testo di legge, quali sono i timori fondati e quali le scelte politiche che lo attraversano. Solo partendo da un’analisi seria e documentata è possibile farsi un’opinione libera e consapevole”.

Al confronto, aperto alle cittadine e ai cittadini del Ponente e di tutta Genova, saranno presenti anche l’assessora allo Sport, Politiche giovanili, Pari opportunità e Quartieri collinari del Municipio Ponente, Angela Peri (AVS), e i consiglieri del Municipio Ponente, Carlo Calcagno e Valerio Burgalassi (entrambi AVS).