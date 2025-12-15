  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Passaggio

Confindustria, è Mario Gerini il nuovo presidente della federazione della Liguria

Gerini, Presidente e Amministratore Delegato della Società Edlizia Tirrena Spa e già Presidente di Confindustria La Spezia, raccoglie il testimone di Giovanni Mondini

mario gerini

Genova. Questa mattina, il Consiglio di Presidenza di Confindustria Liguria ha elettoMario Gerini Presidente della federazione regionale per il quadriennio 2025–2029.

Gerini, Presidente e Amministratore Delegato della Società Edlizia Tirrena Spa e già Presidente di Confindustria La Spezia, raccoglie il testimone di Giovanni Mondini. Il Consiglio ha inoltre approvato la nomina a Direttore Generale di Leopoldo Da Passano, già vice direttore di Confindustria Liguria.

Del Consiglio di Presidenza di Confindustria Liguria fanno parte i Presidenti delle Territoriali liguri del sistema Confindustria: Fabrizio Ferrari (Presidente Confindustria Genova), Alessandro Laghezza (Presidente Confindustria La Spezia),  Caterina Sambin (Presidente Unione Industriali di Savona), Luciano Tesorini (Presidente Confindustria Imperia), il Presidente regionale della Piccola Industria Christian Ostet, il Presidente regionale dei Giovani Imprenditori Fabiano Gollo e il Past President Giovanni Mondini; partecipa ai lavori del Consiglio in qualità di invitato permanente il Past President di Confindustria Genova e di Confindustria Liguria Giuseppe Zampini.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.