Confeugo e corteo storico, oggi viabilità modificata nel centro di Genova

Genova. Attenzione alle modifiche alla viabilità, oggi, a Genova: a partire dalle 16, a causa dello svolgimento della tradizionale cerimonia del Confeugo e del relativo corteo storico – con l’accensione del falò di buon auspicio e lo scambio di auguri tra la rappresentante del doge, quest’anno la sindaca Silvia Salis, e l’abate del popolo (Franco Bampi, presidente dell’associazione A Compagna.

La cerimonia comincerà in piazza De Ferrari e si concluderà a Palazzo Ducale: tutta la piazza sarà chiusa al traffico e questo comporterà anche una serie di modifiche ai percorsi delle linee Amt.

Dalle 16 fino al termine della manifestazione, quindi verso le 18.30, i bus delle linee 18, 18/, 39, 40 e 727 in direzione ponente, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto, dove riprenderanno il regolare percorso.

Lo stesso avverrà in direzione ponente, per i mezzi delle linee 20 e Volabus. In direzione levante, i bus giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via XX Settembre, dove riprendono il percorso abituale.

I mezzi delle linee 35 e 35/ in direzione ponente deviano anch’essi da via XX Settembre per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto. Verso levante i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via XX Settembre, via Dante. I mezzi della linea 36 verso ponente deviano anch’essi sulla direttrice V Dicembre-Vernazza-XII Ottobre-Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Verso levante, passano da via XII Ottobre e via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Infine, i bus della linea 37 verso ponente non subiscono variazioni, mentre verso levante, quelli in partenza dal capolinea di via Dante proseguiranno per via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso