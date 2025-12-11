Concerto di Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari: come cambia la viabilità in piazza della Vittoria

Genova. Iniziano i preparativi in piazza della Vittoria per il concerto gratuito di Capodanno dei Pinguini Tattici Nucleari. Per consentire l’allestimento del palco e le operazioni di montaggio, la direzione mobilità del Comune di Genova ha adottato una serie di misure legate a parcheggi e viabilità, alcune delle quali partiranno già lunedì 15 dicembre.

Divieti di sosta per il concerto di Capodanno

Sono istituiti diversi divieti di sosta con rimozione forzata nelle seguenti zone e per i seguenti giorni:

Dal 15 al 19 dicembre 2025 e dal 7 al 9 gennaio 2026 : divieto nei posteggi numerati 501-520 e 213-235 (APCOA) in piazza della Vittoria.

Dal 22 al 24 dicembre 2025 : divieto nei posteggi 251-258 (APCOA).

Dal 26 al 30 dicembre 2025 e dal 1° al 3 gennaio 2026 : divieto nei posteggi 521-531 e 201-211 (APCOA).

Dalle ore 7.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2026 : divieto assoluto di sosta in tutta piazza della Vittoria, inclusi gli stacchi laterali, con eccezione dei veicoli di servizio (Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, 118, Protezione Civile) e dei mezzi legati alla manifestazione, che avranno posti riservati sul lato sud (via Diaz).

Dal 15 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026 : divieto nei posteggi riservati ai motocicli tra l’area dei “Vulcani” e il civico 2 di Palazzo INPS.

Nello stesso periodo: divieto nel vialetto tra l’area pedonale dei “Vulcani” e quella del Monumento ai Caduti.

Dalle 7.00 del 31 dicembre 2025 alle 7.00 del 1° gennaio 2026, divieto di sosta anche in via Cadorna, eccetto veicoli autorizzati.

Divieti di transito e modifiche alla viabilità

Sono previste anche limitazioni anche alla circolazione:

Dalle 7.00 del 31 dicembre 2025 alle 7.00 del 1° gennaio 2026 : divieto di transito in piazza della Vittoria per tutti i veicoli non autorizzati.

In via Cadorna , dalle 14.00 del 31 dicembre fino alle 7.00 del 1° gennaio, circolazione consentita solo ai mezzi autorizzati.

Inversione del senso di marcia nello stacco laterale levante/mare tra piazza della Vittoria e viale Brigata Bisagno, con adeguata segnaletica temporanea.

Divieto di transito nello stacco laterale ponente/mare in direzione via Brigata Liguria, eccetto veicoli connessi all’evento.

Dal 26 al 30 dicembre 2025 e dal 1° al 3 gennaio 2026: divieto di transito nel vialetto tra l’area dei “Vulcani” e quella del Monumento ai Caduti.

Parcheggi riservati ai veicoli con C.U.D.E.