Concerto di Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari: come cambia la viabilità in piazza della Vittoria

Genova. Iniziano i preparativi in piazza della Vittoria per il concerto gratuito di Capodanno dei Pinguini Tattici Nucleari. Per consentire l’allestimento del palco e le operazioni di montaggio, la direzione mobilità del Comune di Genova ha adottato una serie di misure legate a parcheggi e viabilità, alcune delle quali partiranno già lunedì 15 dicembre.
Divieti di sosta per il concerto di Capodanno
Sono istituiti diversi divieti di sosta con rimozione forzata nelle seguenti zone e per i seguenti giorni:
- Dal 15 al 19 dicembre 2025 e dal 7 al 9 gennaio 2026: divieto nei posteggi numerati 501-520 e 213-235 (APCOA) in piazza della Vittoria.
- Dal 22 al 24 dicembre 2025: divieto nei posteggi 251-258 (APCOA).
- Dal 26 al 30 dicembre 2025 e dal 1° al 3 gennaio 2026: divieto nei posteggi 521-531 e 201-211 (APCOA).
- Dalle ore 7.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2026: divieto assoluto di sosta in tutta piazza della Vittoria, inclusi gli stacchi laterali, con eccezione dei veicoli di servizio (Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, 118, Protezione Civile) e dei mezzi legati alla manifestazione, che avranno posti riservati sul lato sud (via Diaz).
- Dal 15 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026: divieto nei posteggi riservati ai motocicli tra l’area dei “Vulcani” e il civico 2 di Palazzo INPS.
- Nello stesso periodo: divieto nel vialetto tra l’area pedonale dei “Vulcani” e quella del Monumento ai Caduti.
- Dalle 7.00 del 31 dicembre 2025 alle 7.00 del 1° gennaio 2026, divieto di sosta anche in via Cadorna, eccetto veicoli autorizzati.
Divieti di transito e modifiche alla viabilità
Sono previste anche limitazioni anche alla circolazione:
- Dalle 7.00 del 31 dicembre 2025 alle 7.00 del 1° gennaio 2026: divieto di transito in piazza della Vittoria per tutti i veicoli non autorizzati.
- In via Cadorna, dalle 14.00 del 31 dicembre fino alle 7.00 del 1° gennaio, circolazione consentita solo ai mezzi autorizzati.
- Inversione del senso di marcia nello stacco laterale levante/mare tra piazza della Vittoria e viale Brigata Bisagno, con adeguata segnaletica temporanea.
- Divieto di transito nello stacco laterale ponente/mare in direzione via Brigata Liguria, eccetto veicoli connessi all’evento.
- Dal 26 al 30 dicembre 2025 e dal 1° al 3 gennaio 2026: divieto di transito nel vialetto tra l’area dei “Vulcani” e quella del Monumento ai Caduti.
Parcheggi riservati ai veicoli con C.U.D.E.
- Dalle 7.00 del 31 dicembre 2025 alle 7.00 del 1° gennaio 2026 viene istituita una zona di sosta dedicata ai veicoli al servizio di persone disabili muniti di contrassegno C.U.D.E. sul lato levante di via Brigata Liguria, tra la fermata AMT e lo stacco laterale verso piazza della Vittoria.