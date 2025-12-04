Gioielli, opere d’arte e case a Montecarlo ma zero redditi: sequestrati 2,5 milioni di euro al titolare di un Compro Oro

Genova. Il finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Genova hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dalla procura di Genova nei confronti del titolare di un compro oro nella zona di San Martino, ritenuto il “dominus” di un’enorme evasione fiscale andata avanti per decenni.

Tra gli oggetti sequestrati lingotti d’oro, orologi e un quadro di Fontana

L’uomo, definito un “evasore fiscale socialmente pericoloso”, con una serie di stratagemmi e grazie a dei prestanome sarebbe riuscito a costruire un vero e proprio impero immobiliare e non solo, acquistando case tra Nizza e Montecarlo, auto di lusso, opere d’arte – tra cui un quadro di Fontana – gioielli, orologi e lingotti d’oro: investimenti “diversificati” di cui nelle dichiarazioni dei redditi non vi è alcuna traccia.

Il valore totale del sequestro ai fini di confisca, ancora in corso, è di 2,5 milioni di euro tra appartamenti, rapporti finanziari, contanti, orologi di lusso, gioielli e lingotti d’oro, moto e auto.

Coinvolta tutta la famiglia

I finanziari guidati dal capitano Andrea Feliziani avevano iniziato a indagare a gennaio 2025, mettendo nel mirino anche altri quattro membri della famiglia dell’uomo – sulla carta irreprensibile padre di famiglia e uomo d’affari – e portando a termine un altro sequestro preventivo di contanti, preziosi, beni mobili di vario genere, immobili, conti correnti e quote societarie, per un valore complessivo di 2,9 milioni di euro.

Case a Montecarlo e a Nizza

Il provvedimento è stato emesso sulla base di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura e condotta anche attraverso un ordine europeo di indagine in Francia e rogatorie internazionali nel Principato di Monaco.

In 40 anni di attività la famiglia avrebbe dichiarato redditi praticamente inesistenti, nonostante l’enorme patrimonio mobiliare e immobiliare detenuto sia in Italia sia all’estero.