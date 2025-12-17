  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Su genova

Comitato di gestione dell’Adsp: estesa autorizzazione sul parco ferroviario Bettolo-Rugna

Approvato anche il rinnovo della concessione a Nuovo Borgo Terminal Containers a Pra'

palazzo san giorgio

Genova. Il comitato di gestione dell’Adsp del Mar Ligure Occidentale, il primo dall’insediamento del segretario generale Tito Vespasiani, ha deliberato l’estensione dell’autorizzazione alle società Terminal Contenitori Porto di Genova spa e Bettolo srl a operare nelle aree del parco ferroviario Bettolo–Rugna, funzionali alle attività svolte dai terminal nell’ambito del bacino di Sampierdarena.

L’estensione, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e fino alla data del 9 maggio 2026, coerentemente con il periodo di validità dell’autorizzazione, consente di ricomprendere formalmente nel perimetro operativo i fasci binari e i piazzali utilizzati per l’instradamento dei treni, le manovre ferroviarie e la movimentazione dei container.

“In questo modo − scrive l’Adsp in una nota − si garantisce continuità e stabilità regolatoria al servizio ferroviario a supporto del terminal, allineando titoli operativi, assetto infrastrutturale e programmazione degli investimenti in chiave intermodale. La decisione, assunta a seguito di un’istruttoria tecnica che ha coinvolto le strutture competenti dell’Ente, si inserisce nel quadro degli interventi dedicati al potenziamento dei collegamenti ferroviari portuali. L’obiettivo è rafforzare l’efficienza e la competitività dei terminal del bacino di Genova Sampierdarena, favorendo l’integrazione gomma–ferro, la fluidità dei traffici e la riduzione dell’impatto ambientale complessivo della portualità genovese”.

Sempre per quanto riguarda le decisioni legate al porto di Genova, il comitato ha approvato, a valle delle verifiche amministrative e dei pareri tecnici e specialistici resi dalle strutture competenti, il rinnovo della concessione a Nuovo Borgo Terminal Containers srl relativa a un’area nel porto di Pra’, nel riempimento a nord dei moduli 1 e 2 del terminal, utilizzata come area di manovra ausiliaria per incrementare la sicurezza delle operazioni all’interno delle aree terminalistiche.​

Il rinnovo della concessione è rilasciato con specifiche clausole volte, in particolare, a garantire il mantenimento dell’accesso alle aree di cantiere utilizzate dal Consorzio PerGenova Breakwater per la realizzazione della Nuova Diga foranea di Genova.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.