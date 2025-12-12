  • News24
Generosità

Comitato di quartiere di via Cravasco dona una biblioteca alla scuola primaria Paganini dell’Ic Pra’

Si chiamerà "il bosco dei libri segreti" nome scelto da una bimba della Paganini, Melissa, la più votata tra i nomi proposti dai bambini

Genova. Il Comitato dì quartiere di via Cravasco con i ricavi del Cravastreet Festival 2025 ( un evento in piazza che coinvolge scuole e associazioni ricreative e sportive e che offre laboratori e giochi in piazza) ha deciso, in collaborazione con la scuola primaria Paganini dell’ Istituto Comprensivo Prà, di aprire una biblioteca di quartiere. Inaugurazione prevista lunedì 15 dicembre dalle 16.30 alle 18.

Nell’ epoca dei nativi digitali e dell’ intelligenza artificiale obiettivo è quello di avvicinare i bambini alla cultura, non solo attraverso il prestito di libri, ma anche con letture ad alta voce e rielaborazione delle storie con laboratori e attività creative. Si chiamerà “il bosco dei libri segreti” nome scelto da una bimba della Paganini, Melissa, la più votata tra i nomi proposti dai bambini. Sarà un luogo gestito dai volontari del comitato in collaborazione con Mariangela Malatesta , una maestra in pensione che ha lavorato 42 anni nel quartiere Cà Nova e le maestre della scuola Paganini.

“Verranno accolti sia gruppi di bambini del territorio con le loro insegnanti, sia le famiglie. Leggere , riflettere , rielaborare, creare , condividere, apprendere sono le parole chiave di questo spazio . Ringraziamo il Dirigente Luca Goggi per aver accolto con entusiasmo questo progetto e aver collaborato con noi, dimostrando di credere nelle sinergie tra scuola e risorse associative del territorio. E ringraziamo Mara Beccatis che ci ha donato uno splendido murales per rendere ancora più bella nuova biblioteca”, spiega il Comitato di quartiere di Via Cravasco.

