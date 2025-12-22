Genoa, Colombo: “Dimostrato lo spirito che abbiamo, con prestazioni così ci toglieremo tante soddisfazioni”

Genova. Lorenzo Colombo non ha giocato titolare ieri sera nella partita del Genoa contro l’Atalanta, ma anche lui quando è entrato ha lottato come i compagni e sfiorato il gol di testa con un nuovo modo di approcciare i calci d’angolo mostrato per la prima volta: giocatori che partono dal limite dell’area, che resta vuota. Le sue parole in sala stampa al termine della gara mostrano che la sconfitta brucia, ma non ha intaccato la consapevolezza della squadra, anzi: “Oggi abbiamo dimostrato lo spirito che abbiamo, chi siamo e se da qui in avanti faremo prestazioni così ci toglieremo tante soddisfazioni”.

Il Genoa in effetti ha avuto le occasioni migliori: “Eravamo vivi, abbiamo fatto una grande partita e da parte nostra non si è notato uomo in meno. Siamo stati bravi in tutte le corse, abbiamo giocato sacrificandoci l’uno per l’altro, con grinta e cuore incredibile. Dobbiamo migliorare nelle occasioni per vincere, anche io in primis potevo fare meglio. Adesso abbassiamo la testa e continuiamo a lavorare. Siamo nella zona calda e per uscirne possiamo mettere tutto quello che abbiamo atto oggi in campo e nello spogliatoio”.

È chiaro che una sconfitta così fa comunque male e i sentimenti vanno gestiti per presentarsi al meglio a Roma: “Noi dobbiamo semplicemnte continuare a fare quello che stiamo facendo. Il mister, da quando è arrivato, è riuscito a darci l’atteggiamento che aveva in campo da calciatore. Noi vogliamo lottare per lui, per quello che ci chiede, per questa maglia. Ripartiamo con la testa per la prossima partita, ci sono punti troppo importanti in palio”.

La partita di ieri sera è stata caratterizzata da due situazioni legate ai portieri: Leali è stato espulso per aver atterrato Maldini dopo un erroraccio di Norton Cuffy, Sommariva, il terzo portiere, dopo una buona partita, ha sbagliato l’uscita in occasione del gol. Mister De Rossi li ha difesi nella conferenza stampa post gara e Colombo fa altrettanto mostrando quanto è compatto lo spogliatoio del Genoa: “Siamo vicini a Leali. Oggi è successo a lui, domani potrebbe capitare ad altri. Lui è sempre il primo ad arrivare al campo. Siamo con lui, per noi è come se non fosse successo nulla. Per Sommariva siamo contenti perché se lo merita. Lui è l’anima dello spogliatoio, un ragazzo eccezionale, mai una parola fuori posto. Lavora sempre a mille e si impegna sempre al massimo, cercando di portare il sorriso dentro il nostro spogliatoio”.