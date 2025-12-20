  • News24
Bomber

Sampdoria, Coda segna ancora: “Avevamo la vittoria in mano. Classifica brutta ma si vede la luce”

L'attaccante segna anche contro il Padova e raggiunge Pozzi e Bazzani per gol in Serie B con i blucerchiati

massimo coda esultanza

In una Sampdoria che stenta, la notizia migliore dall’inizio del campionato a oggi è il ritmo da bomber tenuto da Massimo Coda. Otto gol segnati in questo campionato, già eguagliata la quota dell’anno scorso. Raggiunti Bazzani e Pozzi al quinto posto dei marcatori all-time dei blucerchiati in Serie B (classifica comandata da Flachi con 47 gol). Numeri importanti per l’attaccante che anche nell’1-1 contro il Padova ha timbrato. Coda ha poi commentato la partita ai microfoni del club.

Il centravanti dichiara: “È un peccato, avevamo la vittoria in mano. Potevamo gestirla meglio e chiuderla, ma non l’abbiamo fatto. Giocavamo contro una squadra difficile da affrontare e noi abbiamo avuto un atteggiamento positivo”. Sul gol invece afferma: “È un movimento che faccio spesso e Fabio (Depaoli, ndr) mi ha trovato. Quella è una delle giocate che mi riesce meglio ed è andata bene“.

La Samp rimane in zona retrocessione, ma qualche segnale positivo si vede. Conclude infatti Coda: “Il mister ci sta trasmettendo la volontà di fare le partite e piano piano ci stiamo riuscendo. Dobbiamo essere bravi a finalizzare e chiudere le partite. Stiamo prendendo la strada giusta. La classifica è brutta ma almeno si vede un po’ di luce“.

