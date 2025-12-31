Ceranesi, Claudio Montaldo si dimette da sindaco: “Non revocabile, incomprensibile ostilità verso di me”

Ceranesi. Alla fine Claudio Montaldo ha dato le dimissioni da sindaco di Ceranesi, scegliendo di chiudere il mandato con la chiusura dell’anno.

Con una lettera datata 31 dicembre Montaldo, già vicesindaco di Genova e assessore regionale, ha rassegnato le “dimissioni non revocabili” dall’incarico di sindaco, dopo una crisi politica interna al suo gruppo di maggioranza.

“La crisi aperta nella maggioranza che ha sostenuto la mia candidatura, e il mio lavoro di tre anni e mezzo, insieme alla mancata approvazione del bilancio previsionale 2026/2028 rendono assolutamente necessaria la decisione, per semplice rispetto delle regole democratiche”, si legge nella lettera inviata al Consiglio comunale di Ceranesi, al prefetto di Genova e al segretario comunale.

“Dispiace constatare che la crisi è nata indipendentemente e nell’assoluta indifferenza degli autori verso il proficuo lavoro svolto in questi anni – continua l’ex sindaco – è motivo di grande rammarico constatare che l’interruzione dell’attività provoca l’arresto di importanti azioni ed investimenti”.

Montaldo parla quindi di “decisione insensata” che “per motivi risibili e incomprensibile ostilità verso il sindaco provoca un danno reale e concreto alla comunità condannando Ceranesi a sei mesi di blocco dell’attività non ordinaria con la gestione del commissario prefettizio”.

Eletto nel giugno 2022 con la lista civica di centrosinistra “Una Storia in Comune”, Montaldo è stato costretto al passo indietro dopo che il gruppo consiliare si è ridotto da nove a cinque membri, perdendo l’appoggio di assessori e consiglieri. Gli assessori Carlo Rebora e Fulvio Tassistro (vicesindaco) si sono dimessi, seguiti da due consiglieri, con alcuni passati all’opposizione, determinando la sfiducia. Il 16 dicembre il consiglio comunale non ha approvato il bilancio previsionale, la goccia che ha fatto evidentemente traboccare il vaso. A primavera le nuove elezioni.