Città Metropolitana di Genova, approvato bilancio di previsione: 32,7 milioni per la manutenzione del territorio

Genova. Il consiglio della Città Metropolitana di Genova ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028.

Un’approvazione che consente all’Ente di operare rafforzando una visione amministrativa coerente e condivisa, pienamente allineata alle linee strategiche.

Il consigliere delegato al Bilancio Stefano Damonte ha commentato l’approvazione: “È uno strumento chiave che definisce le linee guida della strategia finanziaria e operativa per i prossimi tre anni. Il documento stabilisce gli interventi prioritari per soddisfare le esigenze delle comunità locali, con particolare attenzione alla sicurezza e alla manutenzione infrastrutturale, in linea con le istanze dei territori e quanto emerso nelle recenti sedute della conferenza dei sindaci. La programmazione è solida e orientata a garantire la continuità dei servizi essenziali, valorizzando al tempo stesso le opportunità offerte dai fondi nazionali ed europei, con un’attenzione particolare anche alla situazione di Amt”.

Tra i numerosi interventi in previsione, sono previsti investimenti dedicati alla sicurezza e alla manutenzione del territorio, per un impegno complessivo che supera i 32,7 milioni di euro.

Nello specifico, il programma prevede, nei prossimi tre anni, circa 15,1 milioni per il ripristino del manto stradale e oltre 8,3 milioni per il consolidamento di cigli, scarpate e l’adeguamento delle barriere di sicurezza. A questi si aggiungono ulteriori 8,3 milioni dedicati a interventi di diversa natura sui ponti e circa 1 milione di euro per il corretto disciplinamento delle acque stradali.

In materia di edilizia, confermato l’investimento nella spesa scolastica, con particolare attenzione ai plessi, per migliorarne la sicurezza, la funzionalità e la qualità degli ambienti educativi.

Sono previsti 13,15 milioni per la manutenzione straordinaria degli immobili di cui 10,9 milioni finanziati da risorse del Pnrr e 2,25 mln da nuovi mutui.

Si conferma il forte impegno a garantire la manutenzione ordinaria programmata, riparativa e la gestione calore su tutti gli edifici delle scuole secondarie superiori e non solo, per un investimento pari a 5,39 milioni.

Sono previsti inoltre stanziamenti complessivi per 4,8 milioni, per garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e il servizio di trasporto per gli allievi con disabilità degli enti di formazione.

In generale le entrate previste per il prossimo triennio confermano il trend positivo del periodo 2023-2025. La priorità resta la valorizzazione delle competenze interne, realizzando gli interventi con personale e mezzi propri e puntando sull’efficienza. L’acquisto di nuovi mezzi e l’assunzione di nuovi operai confermano l’impegno dell’Ente a investire sulle risorse umane e strumentali.

“L’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 rappresenta un passaggio fondamentale per la Città Metropolitana, consente di dare continuità all’azione amministrativa e di offrire ai Comuni certezze di programmazione in una fase complessa per gli enti locali − aggiunge la sindaca metropolitana, Silvia Salis − è un bilancio costruito in dialogo con i territori, che tiene insieme rigore finanziario e attenzione alle esigenze concrete delle comunità, a partire dalla sicurezza e dalla manutenzione delle infrastrutture. Approvare questo strumento con anticipo significa mettere i sindaci e le amministrazioni nelle condizioni di lavorare meglio, con una visione condivisa e una responsabilità comune verso l’intero territorio metropolitano”.