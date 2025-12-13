  • News24
Corteo

“Chiudere i covi fascisti”: nuova protesta degli antifascisti intorno alla sede di Casapound

Fumogeni, torce e fuochi d'artificio in direzione della sede, chiusa e protetta dagli 'alari'. Disagi al traffico ma nessun problema di ordine pubblico

Genova. Nuova protesta degli antifascisti che chiedono la chiusura della sede di Casapound in via Montevideo. Circa 250 persone si sono date appuntamento in piazza Alimonda per tentare di raggiungere la sede , oggi chiusa perché i militanti di estrema destra erano in ‘trasferta’ a Brescia per una manifestazione.

La Questura, dopo i disordini di alcune settimane fa, ha deciso di predisporre anche gli alari a scopo preventivo. Il corteo, partito da piazza Alimonda ha raggiunto lo sbarramento con il lancio di fumogeni, petardi, fuochi d’artificio e alcuni altri oggetti in direzione delle forze di polizia. Poi si è mosso in direzione di via Odessa, via Tolemaide, piazza Tommaseo e nuovamente ha dato vita a un’azione simbolica con lanci e petardi.

Lungo il percorso sono stati affissi con la colla anche volantini in cui viene ribadita la richiesta di chiudere le sedi fasciste. Intorno alle 19 il corteo si è sciolto in piazza delle Americhe. Nessun problema di ordina pubblico ma alcuni disagi al traffico

