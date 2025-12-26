  • News24
Chiese in musica e visite guidate a Staglieno: weekend all’insegna della cultura

Le offerte culturali del Comune per l'ultimo fine settimana dell'anno

chiese in musica

Genova. Si chiude sabato 27 dicembre la rassegna “Chiese in Musica” con un concerto alle 20.30 nella chiesa di Santa Maria della Cella a Sampierdarena.

La rassegna, organizzata dal Comune di Genova in alcune delle più suggestive chiese genovesi, prevede che, prima dello spettacolo, i partecipanti possano visitare la chiesa con la spiegazione della storica dell’arte Marta Faruffini, che racconta al pubblico i tesori storici e artistici di dipinti, sculture, composizioni presepiali.

Sempre sabato 27 doppio appuntamento con le visite straordinarie nel Cimitero Monumentale di Staglienoalle 11 l’itinerario proposto è “Staglieno. Arte & bellezza” per ripercorrere i porticati inferiori e superiori, tra sculture e architetture che spaziano dal neoclassicismo al liberty; alle 15 “Con gli occhi dei bambini”, la visita ideata per famiglie.

Domenica 28 dicembre, alle 15, l’itinerario proposto è Staglieno e l’Ottocento, un viaggio nella società ottocentesca, tra moda, usi e vita quotidiana dell’epoca.

Lunedì 29alle 15, appuntamento con “Staglieno. Arte & bellezza” e martedì 30, sempre alle 15, l’itinerario proposto è “Mille culture. Genova e il mondo”, che conduce il visitatore nel settore poli confessionale, alla scoperta delle diverse culture, religioni e sensibilità, che hanno trovato a Genova un luogo di incontro e convivenza. 

Le visite, della durata di un’ora e mezza circa, partono dall’Infopoint turistico-culturale (ingresso lato fioristi). Le visite guidate sono possibili grazie al sostegno di Deni – Distribuzioni Elettriche Nord Italia del Gruppo Zanetti – e di ASEF Onoranze Funebri. Il contributo richiesto ai partecipanti viene interamente devoluto ai restauri delle opere conservate all’interno del Cimitero Monumentale, contribuendo in modo concreto alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio unico. La prenotazione è obbligatoria.

 

