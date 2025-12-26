Chiese in musica e visite guidate a Staglieno: weekend all’insegna della cultura

Genova. Si chiude sabato 27 dicembre la rassegna “Chiese in Musica” con un concerto alle 20.30 nella chiesa di Santa Maria della Cella a Sampierdarena.

La rassegna, organizzata dal Comune di Genova in alcune delle più suggestive chiese genovesi, prevede che, prima dello spettacolo, i partecipanti possano visitare la chiesa con la spiegazione della storica dell’arte Marta Faruffini, che racconta al pubblico i tesori storici e artistici di dipinti, sculture, composizioni presepiali.

Sempre sabato 27 doppio appuntamento con le visite straordinarie nel Cimitero Monumentale di Staglieno: alle 11 l’itinerario proposto è “Staglieno. Arte & bellezza” per ripercorrere i porticati inferiori e superiori, tra sculture e architetture che spaziano dal neoclassicismo al liberty; alle 15 “Con gli occhi dei bambini”, la visita ideata per famiglie.

Domenica 28 dicembre, alle 15, l’itinerario proposto è Staglieno e l’Ottocento, un viaggio nella società ottocentesca, tra moda, usi e vita quotidiana dell’epoca.

Lunedì 29, alle 15, appuntamento con “Staglieno. Arte & bellezza” e martedì 30, sempre alle 15, l’itinerario proposto è “Mille culture. Genova e il mondo”, che conduce il visitatore nel settore poli confessionale, alla scoperta delle diverse culture, religioni e sensibilità, che hanno trovato a Genova un luogo di incontro e convivenza.

Le visite, della durata di un’ora e mezza circa, partono dall’Infopoint turistico-culturale (ingresso lato fioristi). Le visite guidate sono possibili grazie al sostegno di Deni – Distribuzioni Elettriche Nord Italia del Gruppo Zanetti – e di ASEF Onoranze Funebri. Il contributo richiesto ai partecipanti viene interamente devoluto ai restauri delle opere conservate all’interno del Cimitero Monumentale, contribuendo in modo concreto alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio unico. La prenotazione è obbligatoria.