  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Novità

Chiavari, da gennaio parte la navetta urbana gratuita

Coprirà le stesse vie e le stesse zone servite negli anni precedenti, assicurando collegamenti fondamentali tra i quartieri della città

bus navetta tpl

Chiavari. Il Comune di Chiavari investe risorse per migliorare la mobilità urbana e agevolare gli spostamenti quotidiani dei cittadini.

A partire dal 2 gennaio 2026 sarà attiva la nuova navetta urbana gratuita comunale, che sostituisce la precedente linea 902, garantendo piena continuità del servizio.

L’attività è stata affidata, mediante gara pubblica, all’Agenzia Viaggi e Turismo Tigullio Marcone Srl, aggiudicataria della procedura.

“La navetta urbana gratuita coprirà le stesse vie e le stesse zone servite negli anni precedenti, assicurando collegamenti fondamentali tra i quartieri della città e offrendo un supporto concreto a cittadini, anziani e famiglie – spiega l’assessora Alessandra Ferrara – Il servizio è interamente finanziato dal Comune e rappresenta una scelta precisa per portare avanti un modello di mobilità più vicino alle persone”.

Orari e fermate restano invariati e saranno consultabili nei prossimi giorni sul sito www.comune.chiavari.ge.it, così da garantire continuità e semplicità di utilizzo per l’utenza abituale.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.