Cgil Tigullio, il nuovo responsabile è Massimiliano Chiolo

Chiavari. Massimiliano Chiolo è stato nominato nuovo responsabile della Cgil Tigullio Golfo Paradiso. Dal 1 di gennaio 2026 Chiolo subentrerà a Simona Nieddu che è stata chiamata a ricoprire il ruolo di segretaria confederale presso la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova.

Chiolo, dopo una prima nomina nel giugno del 2019, nel febbraio del 2024 era stato nominato Coordinatore regionale della Filctem, il sindacato di categoria della Cgil che tutela i lavoratori di alcuni importanti settori dell’industria e dell’artigianato come ad esempio quello chimico-farmaceutico, tessile e dell’abbigliamento, la gomma plastica, l’energia, il petrolio, acqua, gas.

Chiolo inizia a lavorare nel 1987 con un contratto a termine presso la Boero Liquori. Dopo alcuni anni occupati con lavori saltuari, nel 1992 entra, con contratto di formazione lavoro, in Telco.

Nel 1995 entra in una azienda artigiana che lascia nel 1997 per essere assunto in Polypipe Italia e dove, nel 2003, si iscrive alla Cgil. A seguito della sua attività sindacale, nel 2013 viene distaccato a metà tempo in Filctem per esservi impiegato a tempo pieno dopo due anni per l’intera area metropolitana.

Per Chiolo “Questo nuovo incarico mi riempie di responsabilità e orgoglio perché rappresentare il primo sindacato del Tigullio è per me una grande soddisfazione. Sono certo che con la collaborazione e l’impegno di tutte le compagne e i compagni della Cgil potremo continuare ad essere un punto di riferimento per tutto il mondo del lavoro e per tutti coloro che si rivolgono alla rete dei nostri servizi”.