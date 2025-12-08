Ceranesi, il consigliere Tini scrive alla presidente Meloni: “Isolati e dimenticati, non ignorateci”

Genova. “Strade franate, famiglie isolate, territori dimenticati: questa è la realtà che vivono oggi i piccoli comuni montani”. Plinio Tini, consigliere comunale di minoranza di Ceranesi, invia al presidente del Consiglio dei Ministri una lettera-denuncia “per chiedere che questa condizione non venga più ignorata”.

“Non è solo la voce di Ceranesi: è l’appello di centinaia di comunità italiane che rischiano ogni giorno di essere tagliate fuori dal diritto alla mobilità e alla sicurezza – spiega Tini -. La mia iniziativa non si limita a denunciare: insieme alla lettera ho indicato proposte concrete e attuabili, pensate per dare risposte reali ai cittadini e per trasformare l’emergenza in un’occasione di riforma. È un contributo costruttivo che dimostra come sia possibile passare dalle parole ai fatti”.

La trasmissione è stata inviata anche per conoscenza ai rappresentanti regionali di Fratelli d’Italia, essendo la forza politica di riferimento dell’attuale presidente del Consiglio.

“Si tratta di un atto di trasparenza e correttezza istituzionale, volto a garantire che la gerarchia politica non disperda il contenuto della richiesta. Non è una scelta di parte, ma un gesto di responsabilità per assicurare che il messaggio giunga ai livelli competenti. Il documento vuole aprire un confronto urgente e serio su un tema che riguarda la dignità di migliaia di famiglie”, conclude Tini.