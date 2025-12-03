Pattuglione in centro storico, l’unità cinofila scova gli “imboschi”

Genova. Ancora controlli nel centro storico da parte della polizia di Stato, che nelle ultime settimane ha organizzato una serie di pattugliamenti nelle zone più segnalate dai cittadini per spaccio, consumo di droga e furti.

Gli agenti, coordinati dal commissariato Centro, si sono concentrati su piazza Caricamento, Sottoripa, Porto Antico, Banchi, Campetto, Maddalena, proseguendo fino a vico Mele, Vigne, piazza Lavagna, Soziglia, San Matteo, Campetto e Casana.

Nel corso dei controlli i poliziotti sono intervenuti in via Gramsci, dopo che un cittadino di 31 anni senegalese si è lanciato in mezzo alla strada mentre le auto passavano. Durante l’accompagnamento in Questura l’uomo ha reagito con violenza nei confronti degli agenti aggredendone uno costretto ad andare in ospedale. È stato denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre in centro storico, personale del commissariato Prè ha denunciato a piede libero un 55enne colombiano, pregiudicato e senza dimora, per ricettazione. L’uomo, fermato in Piazza Acquaverde poiché disturbava i passanti, è risultato essere destinatario di un rintraccio per notifica di un provvedimento di foglio di via obbligatorio. Nel suo zaino sono stati trovati tre telefoni cellulari di cui non conosceva il codice di sblocco, un bancomat e una tessera sanitaria intestati a una donna. Il tutto è stato posto sotto sequestro in attesa di rintracciare i legittimi proprietari.

Durante l’attività, grazie all’unità cinofila, sono stati sequestrati circa 34 grammi di hashish rinvenuti in vari imboschi. Nel complesso sono state identificate oltre 80 persone e verificati gli esposti presentati da associazioni di quartiere, negozianti e privati cittadini.