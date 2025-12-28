Il centro storico si trasforma in Hogwarts per la caccia al tesoro dedicata a Harry Potter

Genova. Sabato 3 gennaio il centro storico di Genova si trasforma in un mondo magico tra enigmi, misteri e avventure per tutta la famiglia dedicato a Harry Potter.

Appuntamento alle 10. 30 per un evento realizzato da Genova Dreams AP, insieme al gruppo avventure cittadine Genova e grazie alla partecipazione finanziaria e al patrocinio del comune di Genova municipio 1 Centro Est. Bambini e accompagnatori esploreranno vicoli, piazze e caruggi per l’attesissima caccia al tesoro ispirata all’universo fantasy di Hogwarts.

Durante l’evento, i partecipanti – maghi, streghe e babbani di ogni età – saranno coinvolti in enigmi, prove di ingegno e misteri da risolvere, vivendo un’avventura itinerante nel cuore della città, avvolta dalla suggestiva atmosfera delle feste.

“Vogliamo regalare a Genova e alle famiglie un’esperienza capace di unire gioco, immaginazione e scoperta del centro storico – spiegano gli organizzatori di Genova Dreams Aps – un’avventura che faccia sognare grandi e piccoli, trasformando la città in un luogo dove la magia sembra davvero possibile”.

“Genova ha già dimostrato di essere una perfetta Hogwarts a cielo aperto: vicoli misteriosi, palazzi antichi e storie da raccontare. Con Genova come Hogwarts vogliamo continuare a farla vivere in modo nuovo e sorprendente. Dal 2019 abbiamo iniziato col Trenino Genova Casella e siamo in trepidante attesa per il suo ritorno ma nel frattempo continuiamo a creare eventi sempre nuovi e diversi, la prossima avventura sarà nei giorni dell’ Epifania al Lago delle Lame per un’ avventura da non perdere”.