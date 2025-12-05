Cede la gru e il container cade sulla ralla, l’allarme dei sindacati: “Carenza di personale ispettivo”

Genova. Preoccupazione per la sicurezza in porto: la Fit Cisl Liguria denuncia pubblicamente una serie di criticità operative e strutturali che potrebbero compromettere la sicurezza dei lavoratori presso il Genoa Port Terminal nel Porto di Genova.

“Il punto di maggiore allarme è rappresentato dall’incidente segnalato dai lavoratori e verificatosi nel pomeriggio di lunedì scorso, durante le operazioni di sbarco/imbarco di una nave porta contenitori – spiega in sindacata in una nota stampa diffusa questa mattina – infatti si è verificato il distacco della pesante attrezzatura di sollevamento della gru di banchina, con la conseguente caduta rovinosa del container sul semirimorchio condotto da un operatore. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, l’episodio però ha causato un fortissimo spavento tra gli addetti”.

“L’evento costituisce un mancato infortunio grave che, per la sua dinamica, richiede l’immediata attivazione di indagini e verifiche tecniche. I lavoratori segnalano anche problemi relativi alle condizioni della pavimentazione, a ripetuti malfunzionamenti delle torri faro – che non garantirebbero la corretta illuminazione operativa – e a criticità nella zona dedicata ai contenitori refrigerati. Ma ci sono anche problematiche igienico-sanitarie nella zona spogliatoio, con segnalazioni di malfunzionamenti di alcune docce e dell’impianto di riscaldamento. Intanto nel porto di Genova continua ad esserci carenza di personale ispettivo dell’Autorità portuale. Chiediamo che l’azienda proceda agli investimenti volti al miglioramento delle condizioni dei luoghi di lavoro, dei macchinari e delle attrezzature”, conclude il sindacato.