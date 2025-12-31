CDM Futsal, Boaventura: “Contro la Sandro Abate ci servirà il supporto dei nostri tifosi”

Campo Ligure. Rientrato alla CDM con un vero e proprio blitz di mercato, Marco Boaventura ha già fatto sentire il suo peso nella gara contro la Roma 1927, firmando una delle tre reti che avevano riaperto la sfida a metà del secondo tempo. Ora però anche il Boa guarda avanti, alla prossima gara contro la Sandro Abate, la prima di due partite forse determinanti per capire a pieno il destino salvezza della squadra di mister De Jesus.

“Tornare qui a Campo Ligure per vestire ancora la maglia della CDM è sempre qualcosa di speciale per me – dice Boaventura – Contro la Roma purtroppo non siamo riusciti a portare a casa almeno un punto ma solo per qualche piccolo dettaglio che ci è mancato. Adesso però ci stiamo già preparando per le prossime partite e per cercare di fare del nostro meglio, a cominciare proprio dalla prossima contro la Sandro Abate. Per fare questo però ci servirà tutto il sostegno possibile anche da parte del nostro pubblico, che quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. Unendo le forze, squadra e tifosi, sono sicuro che faremo un’ottima partita”.

Due gare quasi determinanti, si diceva, quella contro la Sandro Abate, in programma sabato 3 gennaio alle ore 16, e poi quella in casa della Pirossigeno Cosenza, sette giorni dopo. Due gare per chiudere al meglio il girone d’andata e poi sfruttare la sosta per Euro 2026 e prepararsi a quello di ritorno.