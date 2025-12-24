  • News24
Casa di Babbo Natale a Palazzo Tursi: oltre 12.500 i visitatori

In un'ora, questa mattina, circa 500 persone hanno visitato la Casa che sarà aperta sino alle 18 del 24 dicembre

Genova. Oltre 12.500 persone hanno visitato la Casa di Babbo Natale, per la prima volta allestista nell’atrio cinquecentesco di Palazzo Tursi, sede dell’amministrazione comunale e uno dei principali Palazzi dei Rolli-Patrimonio Unesco. In un’ora, questa mattina, in circa 500 hanno visitato la Casa che sarà aperta ancora oggi, giorno della Vigilia, questa mattina fino alle 13 e dalle 15 alle 18.

“Per il nostro primo Natale a Palazzo Tursi abbiamo voluto creare uno spazio aperto, accogliente e gratuito, dove la magia del Natale potesse essere davvero per tutti e tutte − dichiara la sindaca Silvia Salis − vedere bambini e bambine attraversare l’atrio con lo stupore negli occhi, tra i laboratori, il grande albero al centro, la musica natalizia e l’immancabile saluto a Babbo Natale, ci conferma che è stata la scelta giusta. È stato un bellissimo momento di condivisione, in uno spazio pubblico che deve essere percepito sempre più come la casa di tutti e tutte, anche grazie a iniziative come questa. E siamo già al lavoro per il prossimo anno, per rendere la Casa di Babbo Natale a Palazzo Tursi ancora più accogliente e attrattiva”.

“I numeri registrati, ma soprattutto l’apprezzamento riscontrato da tutti i visitatori, piccoli e grandi, dimostrano che abbiamo centrato l’obiettivo di realizzare un evento inclusivo, capace di creare l’atmosfera del Natale e dare anche un intrattenimento di qualità a bambini e famiglie in una cornice straordinaria per storia e bellezza – spiega l’assessora alle Tradizioni e Turismo Tiziana Beghin – ringrazio tutti gli uffici comunali coinvolti nell’organizzazione di questo evento decisamente di grande successo e i volontari dell’associazione Carabinieri in pensione, che hanno garantito la massima sicurezza degli afflussi, specie nello scorso fine settimana: eventi come questo dimostrano come il mix di un’offerta di qualità rivolta a tutte le età possa anche diventare una leva efficace per nuovi flussi di visitatori alla prima scoperta, per i più piccoli, e riscoperta del nostro patrimonio artistico”.

Il grande albero di Natale decorato nella parte centrale dell’atrio, le installazioni luminose e musicali, i laboratori creativi sulla decorazione dei biscotti e realizzazione di addobbi hanno accolto i più piccoli, immergendo tutti i visitatori, di ogni età, in un’atmosfera natalizia unica, tra divertimento e cultura.

Centinaia le letterine consegnate nella cassetta della Posta, centinaia anche i biscotti e le sfere di addobbo decorate nei lavoratori allestiti nel porticato, insieme agli animatori-elfi. Il più fotografato è stato senza dubbio Babbo Natale che ha regalato a tutti i suoi ospiti, piccoli e grandi, sorrisi e auguri.

