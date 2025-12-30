Cartiera Grillo: ieri incontro in Municipio a Voltri e oggi in Comune di Genova. Montaldo (Cgil): “Salvare occupazione e reddito”

Genova. Continua l’attività del sindacato a tutela dei dipendenti della Cartiera Grillo. Poco prima di Natale è arrivata la notizia della cessazione dell’attività con la perdita di 20 posti di lavoro e di professionalità e competenze acquisite in 200 anni di storia “Stiamo cercando ogni tipo di soluzione per salvaguardare l’occupazione e il reddito dei dipendenti – dichiara Sonia Montaldo Segretaria Generale Slc Cgil Genova – ieri mattina siamo stati ricevuti dal Presidente del Municipio VII Matteo Frulio che ci ha assicurato il massimo appoggio”.

Il Presidente ha manifestato solidarietà ai lavoratori e forte preoccupazione per la tenuta del tessuto produttivo del territorio e si è impegnato a contattare la Proprietà: “All’incontro di ieri era presente una rappresentanza di lavoratori che hanno chiesto al Presidente di farsi carico della situazione – ha ricordato ancora Montaldo – Stiamo cercando ogni possibile strada per tutelare al meglio 20 lavoratori e le loro famiglie e infatti proprio oggi alle 15,30 saremo in Comune per incontrare l’Assessore Robotti”.