Chiude la storica Cartiera Grillo, 20 licenziamenti: “Sopraffatti dalla concorrenza straniera”

Genova. La Cartiera Grillo, da oltre 200 anni presente in via Acquasanta nel Ponente genovese, ha fermato gli impianti e nelle prossime settimane chiuderà i battenti.

A darne notizia è la Slc Cgil in un comunicato: “Nelle prossime settimane Genova perderà un altro importante presidio industriale e 20 persone perderanno il lavoro“.

“La cartiera, produttrice di buste portadocumenti e sacchetti di carta, non ha più ordini – riferisce Sonia Montaldo, segretaria generale della Slc Cgil Genova che sta seguendo la vertenza -. La concorrenza straniera, soprattutto quella indiana, ha sopraffatto lo storico marchio. L’azienda è una delle poche cartiere rimaste e con essa se ne va uno storico presidio industriale, si impoverisce ulteriormente il territorio e 20 dipendenti resteranno senza lavoro”.

In settimana si è svolto l’incontro in Confindustria nel quale la proprietà ha confermato la volontà di chiusura nonostante Slc abbia chiesto di accedere agli ammortizzatori sociali. “Abbiamo provato a chiedere alla Grillo di accedere alla cassa integrazione straordinaria ma la proposta non è stata accettata – aggiunge Montaldo -. Il prossimo 7 gennaio ci sarà un ulteriore incontro per verificare altre possibilità, ma la strada appare in salita”.