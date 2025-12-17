  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Fine

Chiude la storica Cartiera Grillo, 20 licenziamenti: “Sopraffatti dalla concorrenza straniera”

Dopo 200 anni di attività nel Ponente genovese la fabbrica ha fermato gli impianti, l'annuncio della Slc Cgil: "Genova perde un altro presidio industriale"

cartiera grillo

Genova. La Cartiera Grillo, da oltre 200 anni presente in via Acquasanta nel Ponente genovese, ha fermato gli impianti e nelle prossime settimane chiuderà i battenti.

A darne notizia è la Slc Cgil in un comunicato: “Nelle prossime settimane Genova perderà un altro importante presidio industriale e 20 persone perderanno il lavoro“.

“La cartiera, produttrice di buste portadocumenti e sacchetti di carta, non ha più ordini – riferisce Sonia Montaldo, segretaria generale della Slc Cgil Genova che sta seguendo la vertenza -. La concorrenza straniera, soprattutto quella indiana, ha sopraffatto lo storico marchio. L’azienda è una delle poche cartiere rimaste e con essa se ne va uno storico presidio industriale, si impoverisce ulteriormente il territorio e 20 dipendenti resteranno senza lavoro”.

In settimana si è svolto l’incontro in Confindustria nel quale la proprietà ha confermato la volontà di chiusura nonostante Slc abbia chiesto di accedere agli ammortizzatori sociali. “Abbiamo provato a chiedere alla Grillo di accedere alla cassa integrazione straordinaria ma la proposta non è stata accettata – aggiunge Montaldo -. Il prossimo 7 gennaio ci sarà un ulteriore incontro per verificare altre possibilità, ma la strada appare in salita”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.