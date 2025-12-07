Al Carlo Felice una serata per “osare la pace”: lo spettacolo gratuito con Sant’Egidio

Genova. In un momento storico in cui i conflitti sembrano moltiplicarsi e il dialogo internazionale appare sempre più fragile, il teatro Carlo Felice di Genova apre le porte a un momento di resistenza morale e civile. Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 20, va in scena “Osare la Pace”, una serata di musica e parole promossa dalla Comunità di Sant’Egidio per ribadire che la pace non è un’utopia, ma un impegno possibile.

L’iniziativa nasce nel solco di “Daring Peace”, la grande manifestazione internazionale che a ottobre ha riunito a Roma leader religiosi e rappresentanti della società civile da tutto il mondo. A Genova, quel messaggio prende forma attraverso la potenza evocativa della musica e il racconto delle vittime dei conflitti.

Sul palco, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice – diretta da Simone Ori – accompagnerà le voci di Eva Cambiale e Pino Petruzzelli, in un intreccio di capolavori musicali e riflessioni che invitano a non cedere alla logica della violenza. “In un mondo dove la soluzione dei conflitti sembra essere solo la guerra, le parole perdono valore e vengono umiliate. Si crede che sia inutile parlare, parlarsi – ha sottolineato Andrea Chiappori, responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Genova – ma le parole contano, ed è importante questa sera ascoltare le voci di tante vittime della guerra che chiedono un futuro di pace”.

Il programma musicale attraversa pagine celebri del repertorio sinfonico: l’Adagio per archi di Samuel Barber, l’Allegretto dalla Settima di Beethoven, la Sinfonia del Nabucco di Verdi e l’aria “Liberté, redescends des cieux” dal Guillaume Tell di Rossini. Una scelta che, tra drammaticità, tensione e speranza, riflette il percorso emotivo della serata.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. I biglietti possono essere richiesti alla biglietteria del Teatro Carlo Felice (tutti i giorni dalle 11 alle 18, esclusi il 7 e l’8 dicembre) oppure presso la sede della Comunità di Sant’Egidio in piazza della Nunziata 4 (dal lunedì al venerdì, ore 15-19, escluso l’8 dicembre). Durante l’evento sarà possibile contribuire con un’offerta libera a sostegno delle iniziative della Comunità.