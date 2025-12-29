Carcere di Marassi, detenuto fuori di sé aggredisce agente della penitenziaria

Genova. Episodio di violenza domenica sera all’interno del centro clinico del carcere di Marassi. Un detenuto in osservazione per problemi psichiatrici ha aggredito un agente di polizia penitenziaria durante un giro di controllo.

L’agente, colpito al volto, ha riportato una grave lesione a un occhio ed è finito in ospedale dove si trova tuttora sotto osservazione. “Ancora una volta, a pagare il prezzo dell’inerzia amministrativa e del caos gestionale è un servitore dello Stato – dice Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria – Marassi è un istituto fuori controllo, dove la sicurezza del personale è diventata un optional. Ci chiediamo cosa debba ancora accadere prima che qualcuno si assuma la responsabilità di intervenire”.

“Non sono bastate la violenta rivolta del 4 giugno, le continue aggressioni al personale, il recente sequestro e pestaggio di un agente nella sesta sezione – prosegue Pagani – Questo episodio dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, il totale fallimento della gestione dell’istituto. Il dap e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro non possono più voltarsi dall’altra parte”.

“Chiediamo con urgenza la rimozione degli attuali vertici e un immediato cambio di rotta – incalza il sindacalista – perché così si mette a rischio la vita delle donne e degli uomini in divisa ogni singolo giorno”.

“Quanto accaduto nel carcere di Genova Marassi è l’ennesima conferma di una situazione ormai fuori controllo nelle carceri italiane. Le aggressioni al personale, le rivolte, il sovraffollamento e la gestione inadeguata dei detenuti più fragili raccontano un sistema penitenziario al collasso”. Lo dichiarano la capogruppo di Italia Viva in Senato, Raffaella Paita, e la senatrice di Iv Annamaria Furlan.

“Da mesi denunciamo che il Governo ha scelto di non investire sul sistema carcerario: mancano risorse per il personale di Polizia penitenziaria, per la sanità penitenziaria, per il trattamento e la prevenzione del disagio psichico, per strutture dignitose e sicure. In assenza di investimenti e di una strategia seria, la sicurezza resta solo uno slogan. La sicurezza degli agenti e dei detenuti non può essere affidata all’improvvisazione o alla propaganda. Servono interventi strutturali immediati e una riforma complessiva delle politiche penitenziarie. Continuare a ignorare questa emergenza significa assumersi una responsabilità politica grave”, concludono.