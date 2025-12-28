Capodanno a Palazzo Rosso: il primo giorno del 2026 due visite guidate

Genova. Capodanno tra arte e storia a Palazzo Rosso. Il 1° gennaio il gioiello dei Musei di Strada Nuova apre le porte al pubblico con un programma speciale che unisce visita museale e approfondimento storico.

Palazzo Rosso sarà visitabile dalle 12 alle 18 e, nel corso del pomeriggio, sono in calendario due visite accompagnate agli appartamenti storici, alle 14 e alle 16.

Il percorso guidato ripercorre le vicende della famiglia Brignole-Sale, che per circa due secoli abitò questa residenza simbolo dell’aristocrazia genovese. La narrazione prende avvio da Anton Giulio I Brignole-Sale, protagonista dell’ascesa familiare e primo a concepire una dimora monumentale nella cornice prestigiosa di Strada Nuova. Il progetto fu portato a compimento dai figli Ridolfo e Gio Francesco, che finanziarono la costruzione di un palazzo dotato di doppio piano nobile, destinato a ospitare gli appartamenti di entrambi.

A Gio Francesco si deve una delle commissioni decorative più celebri dell’edificio: le Sale delle Stagioni, con i soffitti affrescati dalla bottega di Casa Piola, un ciclo iconografico di grande impatto che racconta miti e simbologie legate allo scorrere dell’anno. La visita prosegue nel mezzanino, spazio di particolare interesse perché divenne, all’inizio del Settecento, l’appartamento privato di Anton Giulio II, ambasciatore della Repubblica di Genova, figura centrale nell’introduzione del gusto parigino in città dopo una missione a Versailles.

Ampio spazio è dedicato anche alle ultime generazioni dei Brignole-Sale e alla scelta che segnò il destino del palazzo: la donazione alla città di Genova, voluta da Antonio Brignole, già sindaco, e realizzata dalla figlia Maria, duchessa di Galliera. Il percorso si conclude con la “seconda vita” di Palazzo Rosso come museo, ricordando il ruolo della direttrice dei Musei Civici Caterina Marcenaro e l’intervento dell’architetto Franco Albini, che negli anni Cinquanta progettò l’appartamento a lei destinato.

A partire dalle 11 è aperto anche Mentelocale Bistrot Palazzo Rosso, all’interno del museo, con servizio di caffetteria e ristorazione. Il biglietto per ingresso e visita guidata è acquistabile direttamente in biglietteria il giorno dell’evento, fino a esaurimento posti. Il costo è di 15 euro (9 euro ingresso ridotto al museo più 6 euro per la visita accompagnata). In alternativa è possibile acquistare il solo biglietto di ingresso a 9 euro, disponibile anche online sul portale dei Musei di Strada Nuova.