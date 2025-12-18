Capodanno con Maurizio Lastrico: al Politeama in scena “Come un regalo”

Genova. Dopo il successo dello spettacolo Sul Lastrico, Maurizio Lastrico torna nella sua città con Come un regalo, in scena al teatro Politeama Genovese il 31 dicembre (con doppio spettacolo) e dal 2 al 5 gennaio.

Uno spettacolo speciale, pensato appositamente per Genova, che segna il tredicesimo anno consecutivo in cui Maurizio Lastrico festeggia il Capodanno nella sua città con il pubblico: “Ho scritto appunti per un anno per tenere un contatto con la mia comicità in mezzo ai set in cui ho lavorato – ha detto Lastrico – Vi porto il meglio di quei guizzi. La voglia è tantissima: giocare col linguaggio, con la poesia e col nostro dialetto“.

“Felice della fiducia che ogni anno questo pubblico mi conferma, cerco di prepararvi sotto le feste quello che so fare meglio: mettere in fila due ore di belinate. Il resto lo fate voi! Con tanta gratitudine”, ha concluso il comico e attore.