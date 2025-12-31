Capodanno in piazza nel genovesato e nel Tigullio, ecco le proposte per la notte più lunga

Liguria. Non è solo Genova a proporre eventi in piazza per aspettare la mezzanotte e festeggiare il nuovo anno.

Ad Arenzano in piazzale Lido su lungomare Kennedy tante proposte musicali: alle 21.30 Andrea Toscano alla consolle, alle 22 Studio 54 live show, segue alle 23.40 il countdown con laser show, dalla mezzanotte brindisi con panettone e spumante. A seguire ancora Andrea Toscano alla consolle.

A Cogoleto sarà possibile mangiare e bere grazie agli stand gastronomici presenti sul Molo Speca. Nel menù hamburger, panini, patatine fritte, ravioli al ragù, panzerotti, acciughe fritte. Apertura stand ore 20.30. Dalle 22: No Cap, spettacolo pirotecnico e Magika 90 per ballare e festeggiare l’inizio del nuovo anno.

A Serra Riccò il Teatro La Lanterna Magica ospita il recital di Marco Rinaldi:Racconti, Rime e Risate. A mezzanotte brindisi. Ingresso a oblazione: a 10 euro, prenotazione obbligatoria al 351 7920305.

A Recco su lungomare Bettolo dalle 21:30 si alterneranno Max Repetto, Roby Pinna, lo special guest Rudy Neri, in un Dj set che accompagnerà il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte, con anche l’esibizione di Bessye, vincitrice dell’Infinity Recco Music Award.

Proposta teatrale a Sori: il teatro comunale propone la commedia in due atti Un giardino di aranci fatto in casa di Neil Simon, con la regia di Marco Costantini. Inizio alle 21:15. Ancora pochi i posti disponibili.

A Uscio festa per i 50 anni dell’Orchestra Primavera: dalle 20.30 nella sala ex Dolce Vita, gran buffet, ballo liscio, di gruppo e dance. Il ricavato della manifestazione sarà destinato alla Festa della Madonna Addolorata.

A Camogli al Teatro Sociale alle 22 va in scena Le prénom, di Alexandre de La Patellière e Matthieu Depalorte. Versione italiana: Fausto Paravidino. Con Lisa Galantini, Alberto Giusta, Davide Lorino, Elisabetta Mazzullo, Aldo Ottobrino. Regia: Antonio Zavatteri. Quarantenni a confronto tra colpi di scena, battute comiche, amicizia, rancori e legami profondi. Sempre a Camogli Capodanno in piazza a cura della Pro Loco: in piazza Colombo, con dj Luca Rosack dalle 22, musica, brindisi di mezzanotte e spettacolo di luci. Dopo la mezzanotte sul Rivo Giorgio accensione dei falò di fine anno, a cura dell’Associazione culturale San Fortunato.

A Santa Margherita, al Santa Claus Village, dalle 22 alle 2 musica dal vivo anni 80 e 90 e dj set.

A Portofino veglione con dj set di MarcoJ a partire dalle 22.30: è previsto il servizio bus aggiuntivo per rientrare a Santa Margherita fino alle 2.

A Rapallo veglione al Chiosco della Musica con balli, concerti e intrattenimento a partire dalle 22.30. Ad animare la serata DJ Charlie, Yogi, Carapellese, Rambo DJ. Live music: Camilla Oppizzi. The Voice: il Bilanciere. Alle 21.30, a Villa Devoto il Capodanno dei Piccoli, con giochi e animazione per tutti.

Risate al Teatro di Cicagna: alle 22 c’è Andrea Di Marco con Chi ben incomincia: musica con i suoi ormai classici rivisitati e ottimismo ligure alla sua maniera. Al termine musica, finger food, bollicine e panettone. 40 euro tutto compreso.

A Chiavari doppio appuntamento. In piazza Mazzini, il concerto dalle 22.30 Elvis & Friends, tributo ad Elvis Presley con Nicola “Niko” Congiu, seguito da DJj set; allo Spazio Lido, dalle 22.30, il ballo liscio con l’orchestra Castellina Pasi. Dalle 00.30, in piazza Rupinaro, torna la tradizionale Zabaionata grazie al Circolo Anspi Gruppo Pino Solari Ommi de Ruinà. Saranno disponibili due navette bus gratuite, attive dalle ore 22 alle 3.15.

A Castiglione Chiavarese cenone a cura del consorzio di Missano con visita allo storico presepe e spettacolo pirotecnico.

Musica dal vivo e risate a Sestri Levante: dalle 21.30 in piazza Matteotti Capodanno in piazza con musica dal vivo con i Molto Bene Grazie band e lo show del comico Fabrizio Casalino. A seguire dj set di Paolo Sax Sound.

A Casarza Ligure, cena di fine anno con l’associazione Gli amici del calamaro sotto la tensostruttura di piazza Unicef, con inizio alle 20. A seguire, a ingresso gratuito, ballo con l’orchestra Sabrina e i Keomi Band, e, a mezzanotte, brindisi.

A Moneglia, alle 22.30 in piazza Tarchioni brindisi di fine anno con Bob e Chicco dj.

A Santo Stefano d’Aveto, dalle 23, spettacolo pirotecnico, vin brulé, cioccolata calda e spumante offerti, con musica a cura di Officine musicali. Dalle 00.30 tutti al Pala Arvigo o alla discoteca La Rocca dove si ballerà con un DJ set che vedrà protagonisti alla consolle Stea & Nicco DJ e Roby Rocca.