Notte di Capodanno: dai Pinguini Tattici Nucleari ai brindisi al cinema e nei teatri, tutti gli eventi a Genova

Genova. Il fulcro dei festeggiamenti genovesi sarà quest’anno in piazza della Vittoria con il concerto gratuito dei Pinguini Tattici Nucleari, ma non sarà l’unica proposta per chi vuole trascorrere la notte di Capodanno fuori casa. Cinema, teatro, anche una piazza alternativa a Cornigliano per chi ama la musica meno mainstream, sono le proposte in città.

Pinguini Tattici Nucleari

La scorsa estate il gruppo bergamasco ha inanellato due sold out consecutivi allo stadio San Siro di Milano: 420.000 biglietti staccati che si aggiungono a un bottino discografico di 84 dischi di platino e 13 d’oro, oltre a un miliardo di stream su Spotify.

La serata, presentata da Serena Garitta, prende il via alle 21:30 e si comincia con un dj set. Alle 22 salirà sul palco Chiamamifaro, progetto della ventiquattrenne bergamasca Angelica Gori. Il live dei Pinguini inizia alle 22:30 e dopo il brindisi di mezzanotte, con gli auguri dal palco della sindaca di Genova, Silvia Salis, sino alle 2:30 sarà il turno di Genova 2026 Party con Dj RST/FIRST, curato dai Fel (duo formato da Giovanni Galvani e Alessio Lerma) insieme a Luke: una lunga sessione di techno ed elettronica ricca di contaminazioni.

Come accedere alla piazza

Il pubblico dovrà accedere dai Giardini di viale Caviglia, davanti alla stazione Brignole, dove sarà predisposta una zona di prefiltraggio per gli ingressi in sicurezza.

Le persone con disabilità motorie, dotate di Cude, potranno parcheggiare in via Brigata Liguria (tratto compreso tra la fermata bus Amt e lo stacco laterale di piazza della Vittoria altezza via Malta), da dove è stato predisposto l’accesso all’area riservata sottopalco, insieme a un accompagnatore. Anche i possessori di Disability card potranno accedere all’area sottopalco, con accompagnatore, da via Brigata Liguria.

I trasporti

Al termine dell’evento in piazza della Vittoria, Amt ha predisposto un servizio navette per le quattro direttrici principali. Le partenze sono previste tra le ore 1.00 e le ore 3.00 in viale Duca d’Aosta, lato est per le direttrici Levante e Val Bisagno e lato ovest per le direttrici Ponente e Val Polcevera. Rafforzato anche il servizio della metropolitana: le ultime corse sono programmate sono alle ore 3,30 da Brignole e alle ore 3.10 da Brin. L’ascensore Castelletto Levante sarà in servizio fino alle 2.30.

Per raggiungere le località della riviera, da Savona a Sestri Levante, il Comune di Genova ha acquistato due treni regionali straordinari: partenza dalla stazione di Genova Brignole, alle 3 del mattino di giovedì 1° gennaio, del Regionale 94094 per Savona (con arrivo alle 4.25, con fermate: Genova P. Principe 03:08, Genova Sampierdarena 03:15, Genova Cornigliano 03:21, Genova Sestri Ponente 03:25, Genova Pegli 03:29, Genova Prà 03:34, Genova Voltri 03:42, Arenzano 03:50, Cogoleto 03:54, Varazze 04:00, Celle 04:04, Albisola 04:08) e del Regionale 94095 Sestri Levante (con arrivo alle 4.12, con fermate a Genova Sturla 03:05, Genova Quarto 03:08, Genova Quinto 03:12, Genova Nervi 03:16, Bogliasco 03:20, Pieve 03:24, Sori 03:27, Recco 03:32, Camogli 03:36, S. Margherita Ligure-Portofino 03:42, Rapallo 03:46, Zoagli 03:51, Chiavari 03:56, Lavagna 04:00, Cavi 04:06).

Modifiche a sosta e viabilità

Sino alle 7 di domani divieto di sosta in tutti i posteggi in piazza della Vittoria, compresi gli stacchi, tra il civico 5 e 7; tra il civico 9 e 11; tra piazza della Vittoria e via Brigata Liguria; tra il civico 2 e 4, a eccezione dei veicoli autorizzati come forze dell’ordine, vigili del fuoco, 118, Protezione Civile e mezzi legati alla manifestazione. Nello stesso arco temporale è istituito il divieto di transito in piazza della Vittoria ed è vietata l’inversione del senso di marcia nel tratto tra piazza della Vittoria e viale Brigata Bisagno, oltre a quello nello stacco compreso tra piazza della Vittoria e via Brigata Liguria. Dalle 20 di oggi e fino a cessate esigenze: divieto di transito per tutti i veicoli, tranne quelli dotati di contrassegno con a bordo il titolare del permesso, in via Brigata Liguria; divieto di transito in via Fiume, tranne per i taxi e per i mezzi Amt; divieto di transito in viale Paolo Thaon di Revel, tranne i taxi e mezzi Amt; divieto di transito in ambo i sensi di marcia in via XX Settembre nel tratto compreso tra via Fiume/Brigata Liguria e le vie Galata/Cesarea; divieto di transito – con direzione levante – in via XX Settembre nel tratto compreso tra via Maragliano e via Cesarea. Tutti i veicoli, anche privati, potranno percorrere via XX Settembre con direzione ponente nel tratto tra via Cesarea/Galata e via Ceccardi.

Lo Sveglione di Cornigliano

Un’alternativa a piazza della Vittoria, per gli amanti della musica indipendente, è lo Sveglione di Capodanno a Villa Bombrini di Cornigliano. Grazie alla rassegna P.A.L.C.O., la villa del XVIII secolo aprirà i suoi saloni e il suo parco alla musica delle etichette indipendenti cittadine e alle loro band. Due saranno i palchi che si alterneranno con la musica dal vivo fino alla mezzanotte per poi proseguire i festeggiamenti con dj set fino a notte fonda.

La conduzione della serata è affidata a Belin Dion, Miss Katena Lorina e Santa Miseria dei collettivi Drag Val Polcevera e Sorell’Arse.

La lineup prevede i concerti di Lucilla e la Vie on Road; Cristina Nico; Colbhi; Sabrina Napoleone; Stillopia; Yalda; Doolia; Carnera; Drag Queen – Collettivo Drag Polcevera; Tommi Scerd. Dj Set 100%vinile con Ei Trei e Ear.

Lo Sveglione sarà a entrata libera con capienza limitata e sarà attiva l’area food & beverage. Parcheggio gratuito fino a esaurimento posti. Apertura cancelli alle 20:30, inizio concerti alle 21.

Capodanno a teatro

Sono parecchie le proposte dei teatri genovesi, alcuni già soldout per la notte di San Silvestro.

Nelle sale del Teatro Nazionale si può scegliere tra Fantozzi. Una tragedia da Paolo Villaggio, con la drammaturgia di Gianni Fantoni (che ne è anche protagonista) Davide Livermore, Andrea Porcheddu e Carlo Sciaccaluga,. Inizio alle 20.30 al Teatro Ivo Chiesa con brindisi prima dell’inizio e una dolce sorpresa in collaborazione con Rossi. Lo spettacolo è accessibile alle persone non vedenti e ipovedenti, con audiodescrizione e percorso tattile a cura del Centro Diego Fabbri.

Al Teatro Duse spazio alla Kitchen Company di Massimo Chiesa in due orari: alle 19.30 e alle 22 in scena la commedia di Woody Allen Provaci ancora Sam. Al termine della seconda recita sarà offerto un brindisi.

Il Teatro Modena di Sampierdarena alle 20.30 ospita il Circo Zoè in Deserance nell’ambito del festival Circumnavigando. Brindisi dopo lo spettacolo. Disponibile una navetta andata e ritorno dal Teatro Ivo Chiesa. Il servizio è gratuito grazie al sostegno di Asef su prenotazione presso le biglietterie o al numero 010 5342 400.

Al Politeama Genovese come ormai tradizione, il mattatore è Maurizio Lastrico, in scena alle 19.30 e alle 22.30 con lo spettacolo Come un regalo. L’attore e comico ha scritto appunti per un anno per tenere un contatto con la sua comicità in mezzo ai set in cui ho lavorato.

Il Teatro Stradanuova sotto via Garibaldi presenta due titoli. Alle 19.30 la Compagnia Onda Larsen si cimenta con Delitto imperfetto di Claudio Insegno. Alle 22.30 stand up comedy e burlesque. Sul palco: Giulia Nervi , attrice, cantante, ukulelista, stand-up comedian e regina del burlesque, Ella Bottom Rouge, incarnazione moderna delle dive degli anni Cinquanta ed Elianto, cantante improvvisatore e menestrello molesto.

Il prestigiatore e comico Carlo Cicala è protagonista al Teatro Garage alle 22.15 con Un magico Capodanno!.

Al Teatro Verdi di Sestri Ponente alle 21.45 risate con la Baistrocchi in Natale con i tuoi, Capodanno con quelli della Bai. La summa della storica compagnia goliardica.

Ultimo dell’anno al cinema

Capodanno al cinema per iniziare il 2026 nelle sale America, Corallo, Odeon, Sivori e al San Pietro a Quinto. La proposta per la serata più lunga dell’anno è vedere uno dei film selezionati e unirsi al brindisi nel foyer allo scoccare della mezzanotte, con panettone o pandoro e Prosecco di Treviso millesimato o una bevanda analcolica.

All’America (via Colombo 11, tel. 010/4559703) l’ultimo film del 2025 sarà Norimberga di James Vanderbilt con Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall, John Slattery, tra gli altri. Inizio proiezione: ore 21. Il contesto è il processo di Norimberga, dove sono stati giudicati i gerarchi nazisti all’indomani della seconda guerra mondiale. Mentre il mondo è ancora sconvolto dagli orrori dell’Olocausto, al tenente colonnello Douglas Kelley (Crowe), psichiatra dell’esercito americano, viene affidato un incarico senza precedenti: valutare la sanità mentale di Hermann Göring, il famigerato ex braccio destro di Hitler, e di altri alti gerarchi nazisti.

Al Corallo (via Innocenzo IV, tel. 010/8687408) alle 22 inizia la proiezione di Buen camino, il nuovo film di e con Checco Zalone. A cinque anni da “Tolo tolo”, diretto dallo stesso Luca Medici in arte Zalone, torna alla regia Gennaro Nunziante per una commedia dai temi cari all’autore e interprete barese, il viaggio rocambolesco, il confronto fra ricchezza e povertà, lo scontro generazionale. Nel cast, tra gli altri, Beatriz Arjona, Letizia Arnò e Martina Colombari.

Buen camino è in programma anche al San Pietro di Quinto (piazza Frassinetti 10, 010/3751329) e all’Odeon (corso Buenos Aires 83 – Tel. 010/36228298), dove ugualmente inizia alle ore 22. L’altra sala dell’Odeon è dedicata al 3d, con la terza puntata della saga Avatar, dal titolo Fuoco e cenere, con inizio alle 20.30. Il film di James Cameron prosegue la linea ecologista con la storia di Jake Sully e Neytiri alle prese con il lutto del figlio Neteyam. Entrambi sono però convinti che Spider, il ragazzo umano adottato, debba tornare alla base clandestina dove vivono gli altri alleati umani dei Na’vi e dove si trovano container in cui può fare a meno della maschera.

Al Sivori (salita S. Caterina 54 r. – Tel. 010/5532054) alle 21.30 inizia Primavera, opera prima di Damiano Michieletto, regista teatrale noto agli appassionati di lirica e attivo nei maggiori teatri europei. Nato a Venezia, racconta un aspetto poco noto sulla vita del compositore Antonio Vivaldi, interpretato da Michele Riondino. Sarà lui a intuire il talento di Cecilia (Tecla Insolia), orfana affidata all’Ospedale della Pietà dove con le migliori ragazze è stata avviata allo studio del violino. Ma da lì nessuna può uscire e quando la prestigiosa orchestra della Pietà suona, deve farlo dietro una grata per non rendersi riconoscibile dal pubblico. L’arte spingerà Olivia verso l’emancipazione. Sempre alla Sivori e nella attigua sala Filmclub anche No Other Choice – Non c’è altra scelta di Park Chan-wook con inizio alle 21.15 e Filmlovers – Spettatori! di Arnaud Desplechin con inizio alle 22,

Biglietto film e brindisi: 16 euro.

A Palazzo Ducale aperta la mostra di Moby Dick

Per chi vuole trascorrere la serata nelle atmosfere ispirate da Melville, la mostra Moby Dick a Palazzo Ducale stasera resta aperta sino alle 2 di notte con ultimo ingresso all’una.

Un percorso che accompagna il visitatore alla scoperta di un universo artistico multiforme passando dall’arte medievale a quella più contemporanea, dalla storia della navigazione all’illustrazione. La mostra presenta grandi installazioni video, sculture, arpioni, tele, fotografie e incisioni che indagano i grandi temi di questa straordinaria opera attraverso un viaggio tra epoche storiche, punti di vista e adattamenti. Si parte dall’arte visiva, ma si approda alla musica, al cinema, alla scienza e alla biologia grazie il filtro della letteratura.

Ai Giardini Luzzati una cena comunitaria

Un Capodanno diverso dal solito quello che prende vita ai Giardini Luzzati. Un Capodanno ‘in sagra’, fatto di tavolate condivise sotto i tendoni riscaldati della piazza, cucina conviviale, musica e una grande attenzione alle persone. L’idea nasce dalla volontà di proporre un Capodanno comunitario, capace di mettere al centro la condivisione più che la formula dell’evento esclusivo. Famiglie, gruppi di amici, persone che arrivano da sole e chi non ha voglia di organizzare una cena a casa si ritroveranno in un contesto informale, con grandi tavolate da otto persone, che favoriscono l’incontro e la socialità. La cena inizia alle 20:00 e viene servita al tavolo con un percorso di più portate che si chiuderà con il brindisi di mezzanotte, offerto dalla casa. È previsto anche un menù dedicato alle bambine e ai bambini dai 3 ai 12 anni. Le bevande non sono incluse, con l’attenzione a limitare il vetro in piazza e a privilegiare formule semplici e sostenibili. Accanto al cenone, la serata sarà animata da musica e intrattenimento: dalle 22:00 alle 23:30, nell’Area Archeologica, è previsto uno spazio dedicato ai più piccoli con animazione e una storia speciale a cura di Simona Ugolotti. Allo scoccare della mezzanotte, con brindisi offerto dalla casa, la festa continua con un dj set aperto a tutte e tutti, per ballare e salutare l’arrivo del nuovo anno insieme.