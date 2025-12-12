Capi lavorati a maglia per i bisognosi: anche quest’anno torna l’iniziativa “Dritto e Rovescio” a Nervi

Genova. Maglie, sciarpe, coperte, berretti, scaldacollo, guanti per bambini e adulti: sono circa 100 i capi in lana e cotone fatti a mano dalle decine di persone che hanno contribuito alla riuscita della VI edizione di “Dritto & Rovescio”, l’iniziativa solidale promossa dall’Associazione 50&Più Genova. Insieme agli oltre 2000 euro in beni alimentari di prima necessità, frutto delle donazioni dei soci, martedì 16 dicembre 2025 alle ore 11 nei locali della Chiesa di San Siro di Nervi (via dei Vassalli 1, Genova Nervi) saranno consegnati ai volontari della Caritas che li destineranno a chi ne ha bisogno. Saranno presenti don Valentino Porcile e dell’assessora ai Servizi Sociali e alla Terza Età del Comune di Genova Cristina Lodi.

L’iniziativa è nata nel 2020 in risposta al forzato isolamento causato dal Covid, una condizione che però permetteva di impiegare il tanto tempo libero impegnandosi in un’attività utile agli altri. Tante socie dell’associazione e tante volontarie hanno messo a disposizione la propria abilità ed elaborato in cinque anni oltre cinquecento capi in lana da consegnare a chi si trova in difficoltà. La consuetudine è ormai consolidata e chi desidera partecipare, con molto anticipo inizia ad accumulare i gomitoli e a sferruzzare, in attesa del momento della raccolta. Un modo per pensare agli altri e offrire un caldo abbraccio nei giorni delle feste natalizie a chi attraversa un momento critico. A loro arriverà anche questa volta il caldo abbraccio di 50&Più.

«In anni difficili e persino brutali – dichiara Brigida Gallinaro, presidente di 50&Più Genova – come sono quelli che stiamo attraversando, non riesco a nascondere il mio orgoglio per un progetto animato da volontari di grande cuore che mettono a disposizione il loro tempo per allungare di anno in anno il filo della solidarietà che dovrebbe unire tutti gli esseri viventi. Eppure, tanta soddisfazione per la generosità delle socie e dei soci, è venata dalla frustrazione di sapere che le persone che si rivolgono alla Caritas sono sempre più numerose. Mi auguro che il nostro piccolo gesto porti il sorriso e sia di buon auspicio per il 2026».

50&Più è un’associazione libera, volontaria e senza fini di lucro del sistema Confcommercio. Fondata nel 1974, opera per la rappresentanza e la tutela dei diritti dei propri soci (circa 300mila) e per il riconoscimento degli over 50 come risorsa della società, promuovendone il ruolo sociale e il protagonismo attivo. Ha sedi sull’intero territorio nazionale e rappresentanze all’estero. Organizza attività ed eventi che favoriscono la socializzazione e la partecipazione di persone anziane alla vita di comunità. Mette a disposizione un’informazione puntuale anche su temi della terza età attraverso la rivista 50&Più, il giornale web Spazio50 e webinar. L’Osservatorio Studi, Ricerca e Sviluppo 50&Più gestisce una banca dati bibliografica, costantemente aggiornata, sulla condizione anziana. Dalla consulenza previdenziale all’assistenza fiscale, 50&Più è al fianco delle persone per offrire risposte concrete: l’impegno è quello di creare le condizioni per costruire una società più giusta e solidale che combatte discriminazioni anche legate all’età. www.50epiu.it