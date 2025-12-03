  • News24
Cantieri e viabilità, si allungano i tempi per il rifacimento di salita San Francesco da Paola

Prorogati fino a gennaio i divieti di transito e sosta nella storica via di San Teodoro

salita san francesco da paola

Genova. Brutta notizia per gli abitanti di San Teodoro. Il cantiere per la messa in sicurezza strutturale della storica salita San Francesca da Paola non terminerà prima del 4 gennaio, termine al quale è stata infatti prorogata la modifica sulla viabilità della strada.

La notizia arriva dal Comune di Genova, che ha emesso una ordinanza dirigenziale che reintroduce le stesse prescrizioni viabilistiche precedentemente stabilite ad ottobre per l’avvio dei cantieri. Il provvedimento è stato reso necessario dalla proroga dei tempi contrattuali per l’esecuzione dei lavori.

I lavori, che consistono in interventi di manutenzione straordinaria che interessano anche Salita San Rocco, comportano l’interdizione della circolazione veicolare a tratti consecutivi dell’intera strada mattonata. Le principali prescrizioni, valide con decorrenza immediata e attive 24 ore su 24, secondo le fasi di intervento, sono le seguenti: divieto di circolazione veicolare – eccezione fatta per i veicoli degli aventi diritto – e divieto di sosta e fermata.

Le lavorazioni sono state programmte in quattro fasi consecutive e il transito pedonale sarà sempre garantito e dovrà avvenire in maniera sicura, “debitamente separato dalle aree di cantiere”

