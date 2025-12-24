Cantieri a Genova, le modifiche alla viabilità e alla sosta per i lavori fino al 28 dicembre

Genova. Di seguito si elencano i principali cantieri che interesseranno la città tra il 24 e il 28 dicembre.

SAMPIERDARENA

VIA GIACOMO BURANELLO, VIA GIAN DOMENICO CASSINI E PIAZZA NICOLO’ BARABINO

TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE – REALIZZAZIONE CAVIDOTTO

Preso atto delle disposizioni espresse dal Responsabile Unico del Progetto e Dirigente Responsabile della “Struttura Progetto 4 Assi di Forza del TPL”, per le motivazioni sopra esposte, le prescrizioni contenute nell’Ordinanza Dirigenziale ORM-1488-2025 del 15.12.2025 e di seguito meglio riportate, sono prorogate fino alle ore 24:00 del giorno 07.01.2026 con le medesime modalità e condizioni.

Via Giacomo Buranello

• limite massimo di velocità di 30 km/h;

• divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore a metri 2,00, fatta eccezione per i taxi e per i veicoli per la raccolta dei rifiuti (AMIU) che effettuano servizio in via Buranello e/o nelle strade che da questa hanno accesso esclusivo;

• divieto di fermata sul lato mare nel tratto compreso tra piazza Barabino e via Prasio.

Via Gian Domenico Cassini

• conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h;

• obbligo di proseguire diritto all’intersezione con via Buranello. Piazza Barabino

• conferma del limite di velocità di 30 km/h;

• per la direzione levante, obbligo di proseguire diritto all’intersezione con via della Coscia.

Via di Francia

• temporanea ricollocazione del capolinea del Trasporto Pubblico Locale, linea 20, sul lato mare nel tratto compreso tra il civico 54 rosso e l’intersezione con via De Marini;

• temporanea soppressione della corsia ciclabile nel tratto compreso tra il civico 70 rosso e il civico 54 rosso. Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

SAMPIERDARENA

VIA ANDREA PRASIO, VIA GIACOMO BURANELLO

TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE

Per le motivazioni sopra esposte, le prescrizioni contenute nell’atto ORM 1136 del 23/09/2025 sono prorogate fino al giorno 15/01/2026, in orario 0:00-24:00:

via A. Prasio:

• divieto di fermata sul lato levante tra l’intersezione con via Giacomo Buranello e il civ. 12r; via G. Buranello:

• altezza civv. 24, 24A, 24B rossi lato mare: divieto di fermata

• altezza civv. 20 – 22 rossi lato mare: sosta riservata a veicoli di categoria N per il compimento di operazioni di carico/scarico delle merci, nei giorni feriali, negli orari: 07:00-12:00 e 15:30-19:00.

Negli altri giorni e orari sosta consentita alle autovetture. Divieto di sosta con la sanzione accessoria dei veicoli degli inadempienti per il tempo necessario alla modifica della segnaletica stradale propedeutica alla tracciatura di quest’area di parcheggio. Dovrà essere sempre garantito, in sicurezza, il transito pedonale.

SAMPIERDARENA

VIA BALLEYDIER

TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE Per le motivazioni sopra esposte, il giorno 28/12/2025 dalle ore 08.00 alle ore 14.00

In via Balleydier, nel tratto di strada compreso tra il civico 8 rosso e l’intersezione con via De Marini, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

• divieto di circolazione;

• divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti

I percorsi pedonali esistenti saranno mantenuti garantendo il passaggio in sicurezza in aree esterne alla cantierizzazione. Deve essere garantito l’impiego d’idonei movieri a salvaguardia della fluidità della circolazione veicolare

RIVAROLO

VIA AL PONTE POLCEVERA E VIA FRANCESCO CAMPORA

TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE – TERZO VALICO

per le motivazioni sopra esposte, le prescrizioni contenute nell’Ordinanza Dirigenziale ORM-1122-2025 del 19.09.2025, di seguito meglio riportate, sono prorogate fino al giorno 31.12.2026 con le medesime modalità e condizioni.

Passerella pedonale di collegamento tra via 30 Giugno e via Perlasca:

• divieto di transito pedonale con deviazione dei flussi pedonali su itinerario alternativo lungo via al Ponte Polcevera.

Via Francesco Campora, tratto compreso tra via Duria e via Perlasca:

• divieto di transito pedonale con deviazione dei flussi pedonali su itinerario alternativo lungo via al Ponte Polcevera. Eventuali accessi autorizzati alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

RIVAROLO

VIA ANTONIO DURIA

TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI – TERZO VALICO

per le motivazioni sopra esposte, le prescrizioni contenute nell’Ordinanza Dirigenziale ORM-600-2024 del 06.05.2024, già prorogate con Ordinanza Dirigenziale ORM-771-2024 del 10.06.2024, con ORM-883-2024 del 28.06.2024, con ORM-1190-2024 del 04.09.2024 e con ORM-1605-2024 del 26.11.2024, di seguito meglio riportate, sono reintrodotte fino al giorno 30.11.2026 con le medesime modalità e condizioni.

via Angelo Duria

• divieto di transito nel tratto compreso tra il varco di monte di accesso alla Caserma dei Carabinieri (escluso) e il voltino che adduce a via Teresa Durazzo Pallavicini (escluso);

• ripristino del doppio senso di circolazione veicolare e limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il varco di monte di accesso alla Caserma dei Carabinieri e via Gioacchino Rossini;

• nel tratto compreso tra il varco di monte e quello di mare di accesso alla Caserma dei Carabinieri, la circolazione veicolare è regolata a senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la direttrice monte-mare (in uscita verso via Rossini);

• divieto di fermata veicolare nel tratto compreso tra il varco di monte di accesso alla Caserma dei Carabinieri e il voltino che adduce a via Teresa Durazzo Pallavicini. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata al possesso dei necessari titoli autorizzativi relativi all’occupazione delle aree nonché all’esecuzione delle opere.