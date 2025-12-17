Cantiere “natalizio” in centro per gli assi di forza: corsie ridotte tra Portello e largo Zecca fino a gennaio

Genova. Cantiere di Natale in arrivo sotto l’albero per i genovesi che nei prossimi giorni si avventureranno in centro per andare a lavorare o provare la temeraria caccia al regalo. Il Comune di Genova, infatti, ha emesso un’ordinanza dirigenziale che modifica la circolazione stradale in galleria Garibaldi, tra piazza del Portello e largo Zecca, in direzione ponente, per consentire la posa di un importante cavidotto necessario all’infrastruttura elettrica degli assi di forza del trasporto pubblico.

Il cantiere inizierà domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 21, per poi terminare, secondo le previsioni attuali, il prossimo 21 gennaio 2026. L’intervento è stato strutturato in tre fasi operative distinte che non potranno essere attivate contemporaneamente, così da mitigare per quanto possibile l’impatto sul traffico cittadino. Impatto che però in qualche modo avrò le sue conseguenze con i mezzi pubblici che necessariamente dovranno uscire dalla corsia gialla per evitare le transenne, creando un imbuto.

Per gestire questo restringimento, che interesserà progressivamente diversi tratti stradali, la Polizia Locale ha disposto l’incanalamento dei flussi nelle corsie restanti attraverso la realizzazione di adeguati flessi, segnalati da apposita cartellonistica e tracciature orizzontali temporanee. Proprio a causa della presenza del cantiere e del minor spazio a disposizione, lungo tutta la direttrice verso ponente della piazza e della galleria Garibaldi sarà istituito un limite massimo di velocità di 30 km/h.

Durante la prima fase delle lavorazioni, la fermata del trasporto pubblico locale denominata Portello/Caffaro verrà temporaneamente spostata all’altezza del civico 2 di piazza del Portello. Per quanto riguarda il transito pedonale, verrà interdetto l’accesso al marciapiede sul lato monte della galleria nel tratto compreso tra l’imbocco di piazza del Portello e l’accesso all’ascensore di Castelletto Ponente. Nelle fasi successive, il divieto di transito sul marciapiede lato monte si estenderà ulteriormente, arrivando nella terza fase fino al civico 8 di largo della Zecca.

Assi di forza, continua la corsa contro il tempo

Si moltiplicano, quindi, i cantieri per la realizzazione dei quattro assi di forza del trasporto pubblico, il grande progetto di potenziamento delle linee Amt finanziato con i soldi del Pnrr e che, quindi, è vincolato a tempistiche e obiettivi scritti nero su bianco

“Abbiamo un target che non possiamo mancare, vale a dire quello di aprire un asse di forza da 25 chilometri entro il 30 giugno – aveva spiegato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante lo scorso mese presentando il lavori previsti per Sampierdarena, iniziati poi in questi giorni – Altrimenti incombono penali e un probabile dissesto della civica amministrazioni”.

“Una condizione ereditata dalla precedente amministrazione e che noi ora abbiamo il compito di portare a compimento – aveva aggiunto – Non dormiamo sonni tranquilli perchè in gioco c’è la tenuta economica dell’ente e anche della nostra comunità. Dobbiamo correre”.