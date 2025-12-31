Canile Monte Contessa, 60.000 euro per potenziare il riscaldamento: affidato il progetto

Genova. Nelle ultime ore del 2025 arrivano i fondi per investire in un progetto di manutenzione straordinaria del canile municipale di Monte Contessa che consenta di riscaldare le parti della struttura attualmente prive di impianto.

Il Comune di Genova ha destinato 60.000 euro alla realizzazione del sistema riscaldamento per l’infermeria e la parte sanitaria del canile, e ha assegnato a un ingegnere il compito di tratteggiare un progetto che preveda l’inserimento di nuove unità di climatizzazione, il passaggio delle tubazioni all’interno dei corridoi distributivi, la fornitura e posa di serpentine all’interno dei singoli box, la stesura di un pavimento in resina speciale antiscivolo e lavabile e la stesura di una nuova pavimentazione nel corridoio.

A fine novembre il tema della climatizzazione all’interno del canile era tornato d’attualità dopo la denuncia di alcune volontarie relativa al freddo patito dai cani e dai gatti ospitati in struttura. A oggi, secondo quanto riportato dagli uffici comunali, il riscaldamento nelle “stecche” 1, 2 e 3 funziona grazie a due caldaie, ed è stata aggiunta una calderina nella stecca 1 per consentire la successiva messa a regime della calderina dedicata alle stecche 2 e 3, previa modifica del sistema di pompaggio.

La consigliera comunale delegata al Benessere animale, Francesca Ghio, aveva ai tempi confermato che “il potenziamento del sistema di riscaldamento del canile di Monte Contessa è prioritario, alcuni interventi sono già in corso, altri in programmazione, stiamo facendo il possibile per garantire negli spazi il calore necessario ai nostri amici a quattro zampe, mentre aspettano una famiglia pronta ad accoglierli e a prendersi cura di loro”.