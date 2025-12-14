Campionato Invernale del Tigullio: sorridono Spirit of Nerina, Sease e Ariarace

Lavagna. Spirit of Nerina (ORC A-B), Sease (ORC C) e Ariarace (Rating FIV). Sono questi gli equipaggi che festeggiano al termine della prima manche del 50° Campionato Invernale del Tigullio. La rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio, in tre week end comprendenti anche la Tigullio 50 Race, ha registrato lo svolgimento di otto prove, con possibilità di due scarti per gli oltre trenta equipaggi iscritti.

Una regata ieri, due oggi con la necessità di ridurre il percorso a seguito del calo dell’intensità del vento. “Altri tre confronti davvero spettacolari per un Invernale che da qui a febbraio continuerà a regalare sorprese – sorride l’organizzatore Franco Noceti – Con gli allenamenti del sabato mattina, il rapporto tra il COL e i partecipanti è diventato sempre più stretto”.

Spirit of Nerina di Federico Borromeo (YC Chiavari), grazie anche alla doppietta messa a segno nel week end, conquista il successo nella prima manche davanti a To Be di Stefano Rusconi (YCI), primo nella settima prova e secondo nell’ottava, e Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI), un secondo e due terzi posti. Filotto (tre vittorie), nell’ORC C, per Sease di Giacomo Loro Piana (YC Costa Smeralda), seguito da Pomella J di Nicola Vivanet (LNI Santa Margherita Ligure), due secondi e un terzo posto e Padawan di Donald Hart (LNI Sestri Ponente), un secondo e due terzi posti.

Ariarace di Azzimonti e Preda (CN Rapallo), con due successi e un secondo posto, mette la freccia e scavalca Mary Star of the Sea di Bram Renier, due secondi e un terzo posto, in vetta alla classe Rating FIV. Terzo posto per Celestina 3 di Campodonico e Vernengo (LNI Chiavari), con un primo, un secondo e un terzo posto.

L’Invernale del Tigullio proseguirà nelle seguenti date: 17 e 18 Gennaio, 31 gennaio e 1° Febbraio per finire il 14 e 15 Febbraio 2026. L’organizzazione è a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da CN Lavagna, CN Rapallo, CV S. Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S. Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, YC Chiavari, YC Italiano e YC Sestri Levante.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lavagna, con 20 Sails partner tecnico. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.