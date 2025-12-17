Camogli, ecco gli eventi sino a Natale

Camogli. Pioggia di eventi organizzati dall’amministrazione comunale di Camogli con le associazioni: presepi artistici e con animali veri, mercatini, laboratori, riti religiosi, concerti e letture.

Giovedì 18, alle 15.30, alla Casa della Provvidenza gli auguri a cura del Cif, Centro italiano femminile.

Venerdì 19, alle 18, a Ruta, in piazza Gaggini, “Natale nel Borgo”, inaugurazione del mini-villaggio ideato e realizzato dalla Confraternita della Santissima Annunziata, presenti l’Amministrazione, Babbo Natale, gli Elfi e la Scuola Musicale Banda Città di Camogli Giacomo Puccini; un progetto condiviso con i Volontari del Soccorso, la Pro loco e Arte in Piazza e patrocinato dal Comune di Camogli. Al venerdì, al sabato, alla domenica e nei giorni festivi mercatino e intrattenimento per i più piccoli. Fino al 6 gennaio al venerdì, al sabato, alla domenica e nei giorni festivi, dalle 10, aperte al pubblico le casette del mercatino; ci saranno il laboratorio di falegnameria del Mastro Cesare dedicato ai bambini e, in tutto il periodo delle Festività, alcuni eventi speciali.

Sabato 20 (e domenica 21 dalle 9 alle 17) torna “Artigianando a Camogli”, mostra mercato a tema natalizio in via Garibaldi, a cura del Comune e dell’Associazione la Bottega degli Artisti; sempre sabato 20, alle 16.15, all’oratorio del Boschetto, presentazione del presepe realizzato dalla Confraternita Nostra Signora Addolorata con statuine del XVIII e del XIX secolo (circa 45 personaggi in stile napoletano), ricevute, a titolo di donazione, in ricordo di Isidoro Albertini. Interventi delle autorità e benedizione da parte dell’arciprete, don Danilo Dellepiane. Brani musicali sul piazzale eseguiti dalla Scuola Musicale Banda Città di Camogli – Giacomo Puccini. Il presepe, che arricchisce il patrimonio storico-artistico del territorio, sarà visitabile fino all’11 gennaio 2026 nei giorni feriali dalle 16 alle 18 e in quelli festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. I fondi raccolti sono destinati alla copertura economica del restauro della statua di Nostra Signora Addolorata. Ancora sabato 20, alle 17.30, all’oratorio dei Santi Prospero e Caterina, concerto di Natale della Scuola Musicale Banda Città di Camogli – Giacomo Puccini, protagonista anche domenica 21 con la sfilata sul lungomare. Alle 11, nella basilica di Santa Maria Assunta, benedizione delle statuine di Gesù Bambino da adagiare nei presepi. E domenica 21, sulla piazza della chiesa di San Rocco, dalle 14 alle 18, Babbo Natale a cura del Gruppo Comunale di Protezione Civile VAB Camogli, in collaborazione con l’Associazione per la Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli APS. Alle 21, a Ruta, nella chiesa di San Michele Arcangelo, “Natale nel mondo”, concerto di canti natalizi con la corale G.B. Calvi e Ensemble Wonderworld a cura del Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso.

Lunedì 22, alle 10, nelle sale parrocchiali, in collaborazione con Croce Rossa Italiana e Argillarte, laboratorio per bambini “Addobbi del Cuore”, organizzato dal Comune e realizzato da SmileVIL S.C.S. Onlus.

Martedì 23, alle 10, alla Biblioteca Niccolò Cuneo, lettura animata a cura del Comune con la realizzazione di SmileVIL S.C.S. Onlus. Sempre martedì 23, alle 15, nelle sale parrocchiali, Comune e SmileVIL S.C.S. Onlus, insieme al gruppo Gli Amici del Presepe, danno vita al laboratorio creativo “Casette del presepe”.

Mercoledì 24, alle 18, nella chiesa di San Michele Arcangelo, a Ruta, benedizione delle statuine di Gesù Bambini da adagiare nei presepi.

Sempre mercoledì 24, dalle 22.40, a cura del Fai, “Natale a San Fruttuoso”: celebrazione della messa nella chiesa dell’abbazia millenaria con la partecipazione del coro “Voci d’Alpe”, diretto da Giuseppe Tassi; al termine distribuzione di vin brûlé e pandolce a cura del Gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure. Sarà anche possibile ammirare il presepe allestito sull’altare fatto realizzare nel 1867 dall’abate Sinibaldo Doria: la Natività trova sulla spiaggia di San Fruttuoso e la scenografia è stata donata al fai dal Gruppo “Gli Amici del Presepe” di Camogli. In caso di condizioni meteo sfavorevoli l’evento sarà annullato.

Giovedì 25, all’oratorio di Ruta, presepe con gli animali a cura della Confraternita Santissima Annunziata. Visitabile fino a martedì 6 gennaio 2026 nei giorni feriali dalle 15 alle 18.30 e nei festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30; da mercoledì 7 gennaio solo domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.