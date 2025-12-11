Calendario storico della Dia per il 2026: un omaggio alle donne della legalità

Genova. È dedicata alle donne della legalità l’edizione 2026 del Calendario Storico della Direzione Investigativa Antimafia, presentato come ogni anno quale strumento simbolico dell’impegno dello Stato contro le mafie.

Un’edizione che, più delle precedenti, punta a valorizzare il ruolo di quelle donne che – spesso lontano dai riflettori ma sempre con determinazione – hanno scelto di opporsi alla cultura mafiosa e di schierarsi “dalla parte giusta”.

Il calendario vuole essere non solo una raccolta iconografica, ma un vero e proprio percorso di memoria civile, un tributo al coraggio di figure che hanno cambiato e continuano a cambiare il Paese.

Donne delle istituzioni, dell’arte, della politica, della società civile, ma anche della quotidianità: un mosaico di storie che si intrecciano e danno forma alla trama viva della speranza e della legalità.

Per la Dia, il calendario rappresenta da tempo un elemento identitario importante, un modo per raccontare il lavoro svolto e la cultura che lo ispira. In questa edizione, però, la scelta di dedicare l’intero percorso alle donne segna un passo ulteriore: le protagoniste diventano loro, con i volti e le storie che hanno lasciato un segno nel contrasto alle mafie.

Mese dopo mese, il calendario propone una narrazione corale che restituisce voce a chi – con lucidità, sacrificio e determinazione – ha saputo rompere con il passato e sfidare il peso delle tradizioni mafiose. Un modo per ricordare, per educare e per continuare a costruire una cultura della legalità che parte proprio da chi, anche nel silenzio, ha saputo cambiare il corso della storia.