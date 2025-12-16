“Vicini alla città”, presentato il calendario della Polizia Locale: il ricavato al Gaslini

Genova. È stato presentato martedì mattina nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il calendario 2026 della Polizia Locale di Genova che, come tradizione, unisce i valori della sicurezza e della solidarietà.

Il tema scelto per questa edizione è la vicinanza del Corpo alla città, un rapporto che affonda le sue radici nel 1850 e che nel tempo si è espresso attraverso un impegno costante al fianco della comunità. Come ogni anno, la pubblicazione sarà distribuita ad offerta libera ed il ricavato verrà destinato alla Fondazione Gaslininsieme ETS che sostiene i progetti e le attività dell’Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini”.

Quest’anno il contributo sarà devoluto al progetto di Umanizzazione, in cui rientrano progetti come le Attività Assistite con Animali (AAA) per portare in corsia amici a quattro zampe che possano favorire il benessere e la socializzazione dei piccoli pazienti, incoraggiando il movimento e regalando momenti di felicità, oppure la Musicoterapia che, visti gli impatti positivi sui processi di cura, da tre reparti è stata estesa a nove, o il Maternage per dare assistenza ai piccoli pazienti che arrivano in ospedale soli, senza un adulto di riferimento per fragilità familiari, emergenze sociali o maltrattamenti.

“Il calendario della Polizia Locale racconta ogni anno una storia fatta di presenza, di prossimità e di servizio al cittadino – ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis –. Ed è un racconto che guarda anche a chi ha più bisogno. Quest’anno lo fa sostenendo con generosità una preziosa iniziativa che tende la mano ai piccoli pazienti dell’Istituto Giannina Gaslini, per accompagnarli al meglio nel loro periodo di degenza”.

“Il Corpo della Polizia Locale affianca e supporta la Città nei momenti di festa – ha proseguito Salis – dalle grandi manifestazioni sportive e culturali come il Giro d’Italia, Euroflora e il Salone Nautico, fino agli eventi straordinari quali “Italia ’90”, le Colombiadi del 1992 e le visite dei Pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, ma anche nelle circostanze più difficili, quando Genova ha dovuto fare i conti con prove dure e impreviste: i bombardamenti del 1942, le alluvioni più tragiche come quelle del 1970 e del 2011, le proteste del G8, il crollo del Ponte Morandi nel 2018 ed il periodo della pandemia Covid-19. Mese dopo mese, il calendario intende dunque mettere in luce questa relazione profonda e quotidiana con la cittadinanza, una presenza discreta ma costante che da 175 anni accompagna la vita della città”.

“Il calendario della Polizia Locale è ormai una tradizione che unisce il valore simbolico dell’uniforme alla solidarietà concreta verso chi ha più bisogno – ha aggiunto Arianna Viscogliosi, assessora a Sicurezza e Polizia Locale del Comune di Genova – Ringrazio il Corpo per la sensibilità e la dedizione con cui ogni anno porta avanti questa iniziativa, che rappresenta al meglio i valori di prossimità, umanità e servizio alla comunità genovese”.

“Il calendario 2026 della Polizia Locale è anche il racconto di una comunità professionale fatta di donne e uomini che, attraverso il proprio lavoro quotidiano, costruiscono fiducia, relazioni e senso di appartenenza – sottolinea Rita Bruzzone, assessora al Personale del Comune di Genova –. Nel mio ruolo sento forte il valore di questa iniziativa che mette al centro le persone che indossano l’uniforme, con competenze, responsabilità e spirito di servizio, e chi ogni giorno incontra la Polizia Locale nei quartieri, nelle scuole, negli spazi pubblici della città”.

“Anche quest’anno il Corpo di Polizia Locale rinnova la sua pluriennale collaborazione con la Fondazione Gaslininsieme ETS a favore dell’Ospedale Gaslini, la cui grandissima opera di ricerca scientifica e cura dei piccoli pazienti rende incomparabile lustro al nome di Genova nel Mondo – aggiunge Fabio Manzo, comandante del Corpo della Polizia Locale di Genova –. Quest’anno, il topic del calendario è la materiale vicinanza della Polizia Locale alla popolazione in tanti momenti della vita quotidiana personale e della Città in generale, attività che, in più di un’occasione, si è incontrata con quella dell’Ospedale Gaslini”.

“A nome dell’Istituto Giannina Gaslini e della Fondazione Gaslininsieme ETS desidero ringraziare la Polizia Locale di Genova, legata al nostro Ospedale da una storica amicizia – conclude il presidente dell’Istituto Giannina Gaslini e di Gaslininsieme ETS Edoardo Garrone –. È diventata ormai una tradizione di cui siamo profondamente grati e orgogliosi perché, anche se passano gli anni, la Polizia Locale sceglie di rinnovare il suo sostegno al Gaslini destinando i proventi del suo calendario annuale al nostro Istituto tramite la nostra Fondazione dedicata alla raccolta fond”.