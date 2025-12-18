Calcio a 5: Leonardo Scavino è un nuovo giocatore della CDM Futsal

Campo Ligure. Nuovo arrivo in casa CDM Futsal. L’ultimo in ordine di tempo ad aggregarsi alla truppa di mister Hugo de Jesus è Leonardo Scavino, universale classe 2000 attualmente in forza all’MGM 2000, dopo gli anni trascorsi nelle giovanili dell’Orange Asti e la stagione all’Elledì. Ora per lui si apre un nuovo capitolo con la maglia della CDM e una nuova sfida professionale: la Serie A.

“Credo che la mia caratteristica principale possa essere l’universalità – ci racconta lo stesso Scavino – Mi sento a mio agio sia come ultimo che come laterale, sono comunque un giocatore di movimento che predilige la fase difensiva. Sono cresciuto nelle giovanili dell’Orange, uno dei più prolifici settori giovanili del futsal italiano, arrivando a vestire più volte la maglia Azzurra in tutte le rappresentative giovanili, fino all’Europeo Under 19 del 2022 in Spagna, giocato con la fascia di capitano al braccio. Qualche giorno fa è arrivata la chiamata da parte della CDM e non ho dovuto pensarci quasi per nulla. Quando ti arriva un’offerta da una società come questa, riconosciuta da tutti per la sua serietà, che per di più milita in Serie A, credo sia un treno che non puoi proprio lasciarti scappare”.

Un treno che corre, perché l’obiettivo salvezza non può aspettare nessuno ma Leonardo ha sia il talento che la mentalità per calarsi subito in questa nuova realtà calcistica. “Quello che mi aspetto – prosegue Scavino – è di crescere sia come persona che come giocatore. So che mi aspetta un’esperienza importante e di grande valore, quindi cercherò di sfruttare nella maniera migliore ogni singola occasione che mi si dovesse presentare. Sono qui per imparare e per crescere, mettendomi a disposizione del mister e dei miei nuovi compagni”.