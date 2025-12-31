  • News24
Calcinacci dalla chiesa di San Giovanni a Prè, chiuso il tratto iniziale della via

Al momento la via resta chiusa in attesa del via libera per capire se altre parti della chiesa sono compromesse

Genova. Ieri sera la caduta di calcinacci dalla chiesa medievale di San Giovanni dopo le 23 ha indotto la polizia locale di Genova a chiudere il tratto iniziale di via Prè, tra piazza della Commenda e salita San Giovanni.

Al momento la via resta chiusa in attesa del via libera per capire se altre parti della chiesa sono compromesse.

Costruita alla fine del XII secolo da maestranze lombarde di “magistri Antelami” per i Cavalieri Ospitalieri di Gerusalemme, la chiesa presenta una struttura su due piani e un campanile a cinque guglie del Duecento.

